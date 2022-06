Non ci sono solo Creta e Rodi o Mykonos e Santorini perché la Grecia può offrire anche questa isoletta quasi sconosciuta e di una bellezza fuori dal comune

Forse qualche nostro Lettore ricorda che quando scoppiò la crisi economica greca, il Governo di Atene pensò addirittura di vendere qualcuna delle sue centinaia e centinaia di isole. Ovviamente non parliamo delle più belle e delle più famose, ma di qualche scoglio meravigliosamente isolato, che comunque è andato ad arricchire il patrimonio di qualche magnate. Il gossip, ad esempio, ci ha consegnato un regalo di nozze decisamente particolare da parte di Cristiano Ronaldo al suo procuratore Mendes: proprio un’isoletta della Grecia.

Probabilmente sarebbe il sogno di tutti noi avere un piccolo paradiso a disposizione, con tanto di elicottero e barca con cui spostarsi, per un relax tutto personale. Relax, che possiamo comunque trovare, se siamo appassionati della Grecia, anche nell’isoletta che vedremo oggi. Non ha i numeri delle colleghe più famose, ma in compenso non ha nulla da invidiare per la sua bellezza. Non ci sono solo Creta e Rodi o Mykonos e Santorini tra le isole greche da sogno, ma anche questo piccolo paradiso non lontano dalle nostre città.

Spiagge simili alla Polinesia e mare cristallino

Sicuramente la bellezza che accomuna gran parte delle isole greche è quella del mare, con le spiagge e le calette meravigliosamente naturali. Ovviamente quelle più famose sono piene di alberghi e strutture, per la gioia del turismo locale. Ma, nell’arcipelago delle Cicladi, quello per intenderci delle note Santorini e Mykonos, c’è anche la bellissima Sifanto, o, per dirla in greco, Sifnos. Un piccolo gioiello, che come tutte le altre vanta un mare cristallino, ma dalla sua, presenta delle spiagge che ricordano molto la sabbia dorata della Polinesia. Alcuni dei suoi borghi sono talmente intatti da essere stati protagonisti di scene di molti film. La classica isola in cui è facile trovare il monastero sperduto in cima alla roccia.

Non ci sono solo Creta e Rodi o Mykonos e Santorini perché la Grecia può offrire anche questa isoletta quasi sconosciuta e di una bellezza fuori dal comune

Sifnos, lontana dal turismo di massa, piace tanto alle famiglie perché oltre ad avere spiagge diverse da quelle tradizionali greche, presenta dei fondali digradanti. Non sono tantissimi gli alberghi presenti sull’isola. Comunque sono dotati di ogni comfort e se provassimo a trovare un’offerta last minute, potrebbe essere già troppo tardi. Nel caso in cui avessimo la fortuna di trovare ancora posti liberi, una volta là, non dimentichiamoci di acquistare i vasi di terracotta dell’artigianato locale. Meno celebri di quelli di Samo, ma altrettanto belli.

Lettura consigliata

È stata definita da un sito inglese una delle località marine più belle del Mondo in cui abitare e appartiene alla nostra Italia questa perla abbagliante