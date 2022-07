Un vecchio adagio recita che la bellezza è nelle cose semplici. Beh, parafrasando questo aforisma potremmo dire che anche nei piatti più buon si nascondono nelle cose semplici e noi italiani in questo siamo veri maestri. Nella nostra tradizione, infatti, abbondano le ricette di recupero, quelle della cosiddetta cucina povera. Basti pensare a quante ricette abbiamo inventato utilizzando del semplice pane raffermo.

Allo stesso modo per quanto riguarda la pasta, difficilmente riusciremo a trovare un piatto più sfizioso e semplice dell’intramontabile pasta aglio, olio e peperoncino. Tuttavia a questo inossidabile caposaldo della cucina è possibile fare qualche aggiunta per renderla unica e indimenticabile. Se dunque volessimo dare un tocco di originalità, ecco cosa aggiungere alla pasta aglio olio e peperoncino e come renderla irresistibilmente cremosa.

Bontà intramontabile

Quello che faremo con questa ricetta sarà usare la aglio, olio e peperoncino come base per poi arricchirla con ulteriori ingredienti. pertanto quello che ci servirò per questa pasta è:

spaghetti o linguine;

aglio;

olio;

peperoncino;

olive verdi e nere denocciolate;

alici;

tonno rosso;

finocchietto.

Per la normale preparazione metteremmo in padella aglio privato del germe interno e tritato finemente, gambi di prezzemolo, olio e peperoncino. In questa variante, insieme agli ingredienti standard aggiungeremo delle alici sott’olio e olive verdi e nere tritate. Facciamo insaporire l’olio con tutti gli ingredienti a fiamma dolce e nel frattempo dedichiamoci al tonno. Acquistiamo un trancio di tonno fresco per poi ridurlo a tartare, ovvero piccoli cubetti. Questo dovrà essere condito con olio, scorza di limone e del finocchietto selvatico per una deliziosa nota aromatica. Una volta tagliato e condito il tonno, mettiamolo da parte in frigo.

Ecco cosa aggiungere alla pasta aglio olio e peperoncino per renderla indimenticabile e i segreti per averla incredibilmente cremosa

Passiamo ora alla parte che spesso molti saltano ma che è il vero segreto per ottenere la pasta aglio, olio e peperoncino super cremosa. Che in padella ci siano solo gli ingredienti base, o l’aggiunta di quelli sopra descritti, il segreto per una aglio, olio e peperoncino cremosa è la risottatura. Quando la pasta sarà a metà del tempo di cottura, trasferiamola nella padella in cui abbiamo messo tutti gli ingredienti e terminiamo la cottura aggiungendo acqua della pasta. In questo modo sfrutteremo l’amido che donerà cremosità alla pasta senza aggiunta di farina o grassi come burro o altro olio. Inoltre, la pasta assorbirà al suo interno i condimenti. Continuiamo a cuocere la pasta aggiungendo acqua al bisogno fin quando non sarà pronta. Serviamo formando dei nidi di pasta sopra ai quali disporremo il crudo di tonno aromatizzato al finocchietto.

