Il lavoro non si trova ed è sempre più difficile riuscire a coronare i propri sogni. Chi voleva fare l’astronauta, chi il pilota, chi la velina. Ma quanti, guardando i propri beniamini nei film volevano fare gli attori o le attrici? Un lavoro che sembra al di fuori della portata di tutti e solo per pochi eletti. Ma non è proprio così. Gli attori famosi hanno iniziato sempre con film di produzioni indipendenti. Pellicole, quindi, non destinate ad Hollywood e, quindi più accessibili anche per chi è alle prime performance. Ecco i requisiti necessari per partecipare ad un film di una produzione indipendente.

Nuove opportunità

La casa di produzione indipendente Indiana Production cerca nuove attrici ed apre un casting per selezionarle. Si tratta di una casa produttrice che opera a Milano, Roma e Los Angeles e che è sia nel settore cinematografico che in quello televisivo e pubblicitario. Molti i riconoscimenti ricevuti e anche candidature come Miglior Film Straniero agli Oscar. Ricordiamo, tra i titoli prodotti, i due capolavori di Paolo Virzì “La prima cosa bella” e “Il capitale umano”.

Attualmente la casa di produzione sta organizzando casting per cercare le nuove attrici che interpreteranno il ruolo di protagonista nei prossimi film. Le riprese inizieranno tra gennaio ed aprile del prossimo anno. Ovviamente è necessario rispettare determinati requisiti per essere scelte, tra cui età, dizione, portamento e doti dal punto di vista della musica. Ma vediamo, nello specifico le condizioni necessarie alla candidata per essere scelta.

Ecco i requisiti necessari per partecipare ai casting e provini per attrice del nuovo film e lavorare nel mondo del cinema

Le candidate devono avere un’età compresa tra i 16 ed i 35 anni. L’accento necessario per partecipare alla selezione è quello neutro o quello toscano. La candidata inoltre deve avere, come è facilmente intuibile, un bel fisico atletico ed un portamento energico. Sono richieste, inoltre, doti canore e l’eventuale conoscenza del pianoforte. Ma per quest’ultimo particolare, viene specificato, basta anche una conoscenza rudimentale.

Per candidarsi alla partecipazione all’audizione l’interessata dovrà inviare la propria domanda entro le ore 23.00 del 15 luglio. La propria candidatura va presentata via email all’indirizzo di riferimento e deve essere corredata da:

1 foto recente e priva di filtri in primo piano;

1 foto recente e priva di filtri a figura intera;

propria presentazione video della durata circa di 1 minuto;

Le foto, ovviamente, devono essere senza occhiali da sole o cappelli e foulard che coprano i capelli. Preferibilmente con i capelli sciolti. Nel testo della email si dovrà, poi, indicare oltre al nome e cognome, l’età, la città in cui si vive, un numero di telefono a cui essere contatta ed il proprio indirizzo email. Se a candidarsi è una minorenne si dovranno comunicare anche i dati ed i contatti dei genitori o degli eventuali tutori.

