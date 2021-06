Chi vuole scappare dal turismo di massa, e allo stesso tempo avere delle vacanze italiane, deve scegliere alcune Regioni. In particolare, una di queste non è ancora stata toccata dai flussi internazionali e presenta caratteristiche uniche al Mondo. Parliamo naturalmente del Piemonte, storica Regione italiana che confina sia con la Francia sia con la Svizzera.

Il Piemonte è sicuramente conosciuto per i suoi vini straordinari, come questo che è incredibile e non costa nemmeno tanti soldi. Tuttavia, sono le vallate e le sue montagne a renderlo unico. Ecco la meta ideale e straordinaria per chi vuole vacanze italiane lontane dal turismo di massa.

Casteldelfino

Siamo in Piemonte, e specialmente in una valle che prende il nome dal fiume che l’attraversa. Si chiama Valle Varaita, valle iconica che ha una caratteristica interessantissima. Infatti, come spesso accade per altre valli, non termina con le montagne.

L’arguzia dell’uomo e della scienza ingegneristica ha permesso la costruzione di una strada che passa al di sopra delle montagne, per arrivare fino in Francia. Alla fine del percorso, infatti, si arriva al Colle dell’Agnello che da accesso diretto alla Provenza francese. Tuttavia, già in alta valle, ma qualche chilometro prima del valico, c’è un paesino unico al Mondo. Parliamo di Casteldelfino, e oggi vogliamo conoscerlo bene.

La meta ideale e straordinaria per chi vuole vacanze italiane lontane dal turismo di massa

Questo piccolissimo Comune montano si trova in un punto straordinario. Proprio a ridosso delle sue borgate, la valle si sdoppia dando accesso al vallone di Bellino. Dal borgo si possono intraprendere delle meravigliose passeggiate in montagna, che portano sia alla cima delle lobbie sia al colle della Bicocca.

Ciò che però rende davvero unico il paese è la presenza di un bosco di pini cembri. Si chiama bosco dell’Alevè, ed è il più esteso in Europa per il suo genere. Ci vivono animali tipici come stambecchi e cervi, cose che fanno bene al cuore.

A pochi passi da Casteldelfino c’è un lago artificiale che è contorniato da moltissimi bar ed attrazioni, anche per bambini.