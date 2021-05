Tutti lo buttano credendolo uno scarto inutile senza sapere che ha un uso sorprendente in cucina

Quando si scrive di dolci si sa di mettere d’accordo grandi e piccini.

Le meringhe, poi, spume deliziose semplici da preparare si sciolgono in bocca rendendo qualsiasi pausa una festa.

Questi dolci, solitamente sono prodotti con l’albume delle uova, non adatte a soggetti vegani. Per questo motivo, chi non può consumare uova o chi non vuole consumarle, potrà optare per una sfiziosa alternativa. Si rimarrà piacevolmente stupiti quando si scoprirà di cosa si tratta.

Infatti, è possibile preparare delle buonissime meringhe vegane sostituendo gli albumi con l’acqua di cottura dei ceci. Ecco cos’è che tutti buttano credendolo uno scarto inutile senza sapere che ha un uso sorprendente in cucina.

Ebbene sì, è possibile sostituire egregiamente le proteine di origine animali con quelle derivate dai legumi. Infatti, l’acqua di cottura dei ceci hanno proteine che potranno essere montate esattamente come gli albumi.

Ingredienti

a) 150 ml acqua di cottura dei ceci;

b) 180 grammi di zucchero di canna;

c) estratto di vaniglia, quanto basta;

d) gocce di cioccolato, quanto basta;

e) 5 foglie di menta.

Preparazione

Prendere l’acqua dei ceci e metterla in una ciotola capiente. Per dare vita a una spuma soda sarà necessario utilizzare una frusta a mano o elettrica.

Una volta che la spuma si sarà formata almeno in parte, aggiungere lo zucchero continuando a montare il composto fino a farlo diventare bello sodo. In questa fase ci vorranno circa cinque minuti. Dopo aver creato la spuma aggiungere l’estratto di vaniglia e preparare il forno.

Il forno in modalità ventilata dovrà essere preriscaldato a 100 gradi. Utilizzando un cucchiaio per sistemare la spuma sulla carta da forno della teglia.

L’acqua dei ceci solitamente è salata, quelli biologici leggermente meno ma il gusto solitamente non viene guastato da questo.

Infatti, la grande quantità di zucchero sarà in grado di mitigare il gusto salato. Nel caso in cui si tema il salato si potrà allungare l’acqua dei ceci con acqua.

Le meringhe dovranno essere fatte cuocere a 100 gradi per circa 3 ore, fino a quando non saranno completamente cotte. Prima di servirle è possibile spolverarle con del cioccolato in polvere.

Potranno essere conservate per circa una settimana se sistemate in una scatola di latta.

Ecco, quindi, come riutilizzare questo ingrediente anche se tutti lo buttano credendolo uno scarto inutile senza sapere che ha un uso sorprendente in cucina.

Alternativa

In alternativa, si potrebbe unire l’acqua dei ceci a dello zucchero a velo e a qualche foglia di menta.

Mescolare fino a quando l’impasto non diventerà molto compatto. L’impasto così creatosi dovrà essere suddiviso in parti uguali e sistemato in pirottini.

Inserire nel microonde per la cottura. Tuttavia, la velocità di cottura dipenderà dalla potenza del singolo forno a microonde.

Si vedrà lievitare l’impasto che aumenterà di dimensioni e si solidificherà a cottura ultimata. A fine cottura lasciare le meringhe nel forno spento per qualche minuto prima di toccarle.

Per approfondire consultare questo articolo.