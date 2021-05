Può capitare a tutti di pestare la cacca di un cane. Ormai da anni esiste una legge che impone ai proprietari dei cani di raccogliere gli escrementi dei loro amici a quattro zampe in un apposito sacchettino e gettarlo nel bidone dell’immondizia. Purtroppo, però, non tutti rispettano le regole. Esistono infatti persone incivili. Ed è così che, dopo una passeggiata in un parco, ai giardini – o semplicemente camminando per strada e sul marciapiede – può capitare di mettere il piede in una cacca di cane. Soprattutto se siamo in un prato, è facile non accorgersene subito. È ben più facile rendersi conto dell’accaduto una volta tornati a casa.

Nonostante esista il detto secondo cui pestare una cacca di cane porti fortuna, diciamo la verità, la cosa non è assolutamente delle più gradevoli. Anzi, fa un po’ schifo.

Scarpe pulite, igienizzate e senza alcuna traccia di odore dopo aver pestato la cacca di un cane, ecco spiegato come procedere

Il sistema più semplice per ripulire la suola delle scarpe dalla pupù di cane è quello di strofinare subito la scarpa sull’erba, ma anche su del terreno ghiaioso o semplicemente sul cemento.

Una volta rientrati a casa, possiamo scegliere tra 2 opzioni:

a) bagnare la suola con acqua calda insaponata e spazzolare;

b) mettere le scarpe all’aperto, in giardino o sul terrazzo, con le suole rivolte verso l’alto ed esposte al sole. Con questo sistema la cacca si seccherà e rimuoverla sarà facile: basterà sbattere forte le scarpe a terra.

Cattivo odore

Sicuramente, anche dopo aver pulito le scarpe, il cattivo odore resta. Qui di seguito daremo qualche indicazione da poter utilizzare per eliminare ogni traccia di odore.

a) Carbone attivo: posizionare le scarpe accanto a del carbone attivo che, con il tempo, assorbirà la puzza;

b) bicarbonato: riempire un sacchetto di plastica con del bicarbonato ed inserirvi le scarpe. Chiudere bene e lasciarvi le scarpe per 8-10 ore. Trascorso tale tempo, togliere le scarpe e rimuovere i residui di bicarbonato con una spazzola;

c) olio di oliva: strofinare le suole con dell’olio. Quindi terminare con un lavaggio a base di sapone di Marsiglia, risciacquare e far asciugare.

