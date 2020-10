In un momento in cui siamo tornati a riscoprire, anche in maniera maniacale, l’igiene delle persone e delle cose, la sanificazione è uno dei tanti momenti importanti della giornata. Se dovessimo infatti quantificare le volte che usiamo l’igienizzante per le mani in una giornata, rischieremmo di perdere il conto. E quando torniamo a casa, oltre a togliere immediatamente le scarpe, dovremmo pensare al pavimento di casa. Qui infatti si depositano e si annidano la gran parte dei batteri e dei germi che ci circondano. Per questo gli Esperti della nostra Redazione vi danno qualche consiglio per la sicurezza di un pavimento pulito contro la pandemia.

L’Istituto Superiore di Sanità

Ciò che leggerete ora è frutto dell’elaborazione dei consulenti e dei tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità, organo consultivo del Ministero della Salute. Se state pensando a qualche miscela particolare, rimarrete stupiti dal fatto che la soluzione è molto più semplice d quanto potreste pensare.

Non mischiare più prodotti

Non mischiare più prodotti per la sicurezza di un pavimento pulito contro la pandemia è il primo consiglio da seguire fedelmente. Soprattutto sei in casa abbiamo bambini e animali domestici, il rischio concreto è quello di intossicarli.

Lasciare fuori le scarpe di casa

Quando rientrate in casa, ricordatevi di togliere immediatamente le scarpe, perché sono letteralmente il mezzo con cui viaggiano microbi e batteri. Un’idea chi vi suggeriamo è quella di una bacinella che contenga acqua e candeggina per una veloce immersione delle suole. Un po’ come accadde in Inghilterra ai tempi di “mucca pazza”.

La candeggina sempre al top

Se cerchiamo ovunque prodotti fantasmagorici per pulire casa, quello più utile in assoluto ce l’abbiamo sotto il naso: la candeggina. Come sostiene infatti l’ISS questo prodotto rimane ancora il più potente detergente e disinfettante che ci sia in commercio. I suoi contenuti sono in grado infatti di combattere ed eliminare i batteri del pavimento.

