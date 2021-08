Se è vero che il sale è necessario per condire i cibi, è anche vero che non deve eccedere. A volte può capitare che dimentichiamo di aver già salato una pietanza oppure che dalla mano scappi troppo sale. Allora, che si fa? Abbiamo speso ore a cucinare e adesso non abbiamo tempo a sufficienza per realizzare un nuovo piatto. Siamo disperate e dobbiamo inventarci qualcosa. In certi momenti, quindi, può tornarci utile questo articolo che ci fornisce un consiglio su come superare il problema imminente. Allora, ecco 6 stratagemmi intelligenti per recuperare un piatto troppo salato! Il primo rimedio è lo zucchero, che presenta un sapore opposto rispetto a quello del sale. Quindi, se il piatto è troppo salato, possiamo provare a salvarlo aggiungendo una zolletta o un cucchiaio di zucchero.

Ecco 6 stratagemmi intelligenti per recuperare un piatto troppo salato

Il secondo rimedio utilizzabile è l’aggiunta di patate. Se, infatti, si tratta di un sugo, una zuppa o simili, possiamo tentare di diluire il sale, utilizzando patate. Queste vanno pelate, tagliate a fette spesse e aggiunte crude. Ebbene, le medesime dovrebbero assorbire il sale in eccesso, consentendoci di salvare il piatto. Il terzo rimedio intelligente è il pane raffermo. La dinamica per il suo utilizzo è la medesima che vale per le patate. A seguire, c’è l’acqua che sembrerebbe il rimedio più semplice e forse anche quello comunemente più utilizzato. Se ne dovrebbe aggiungere finché il sale non sarà scemato ma sempre in modo da non rovinare la consistenza della pietanza.

Ultimi rimedi

Ancora, nella lista c’è la frutta, che, però, può essere utilizzata soltanto in piatti a base di carne o di pesce. Ad esempio, possiamo aggiungere un cucchiaio di succo di limone e una fettina di mela verde. Infine, abbiamo la panna da cucina che può rappresentare un ottimo rimedio per dissalare sughi e condimenti.