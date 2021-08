Basta un solo ingrediente per rendere unico e delizioso questo dessert amato da tutti

Il tiramisù è un dessert tipico della tradizione italiana e amatissimo da tutti, perfetto per rinfrescarsi nelle calde giornate di agosto. Oltre alla versione classica, esistono diverse varianti in cui si introducono nuovi ed inaspettati ingredienti al fine di adattare una ricetta deliziosa a ogni gusto.

Tra queste alternative al tiramisù, una delle più amate è certamente la ricetta che vede come protagoniste le mandorle. Continuando a leggere vedremo come preparare uno squisito tiramisù alle mandorle.



Il tiramisù alle mandorle è un’allegra variazione della ricetta originale perfetta per un dolce estivo e per rinfrescarsi d’estate. Ma non solo, per tutti coloro che amano le mandorle, è una nuova modalità per apprezzarle appieno. In più, è anche semplice da preparare e richiede meno di trenta minuti. Vediamo quindi come preparare il tiramisù alle mandorle.

Ingredienti

3 uova; 250 g mascarpone; 60 g zucchero; 1 cucchiaio di marsala; 1 fialetta di aroma alle mandorle; 200 ml di latte di mandorle; 200 g savoiardi; 100 g mandorle a lamelle; miele q.b.

Come preparare il tiramisù alle mandorle

Basta un solo ingrediente, le mandorle, per rendere unico e delizioso questo dessert amato da tutti. Per preparare il tiramisù alle mandorle, si comincia con la crema al mascarpone. Quindi, rompere le uova a temperatura ambiente e separare tuorli ed albumi.

Dopo aver aggiunto lo zucchero ai tuorli, montarli con le fruste elettriche per qualche minuto. Dopodiché aggiungere il marsala e l’aroma di mandorle e continuare a montare con le fruste fino ad ottenere una consistenza spumosa. Poi, aggiungere il mascarpone e ottenere una crema omogenea sempre usando le fruste.

Ora, in un recipiente separato, montare a neve gli albumi e poi aggiungerli alla crema al mascarpone mescolando delicatamente dal basso verso l’alto.

A questo punto inzuppare i savoiardi nel latte di mandorle e posizionarli sul fondo di una pirofila. Poi, aggiungere la crema al mascarpone e se avanzano dei savoiardi e della crema fare un altro strato di savoiardi e di crema. L’importante è concludere con la crema in cima, da decorare con le mandorle a lamelle ed il miele.

Ora, il tiramisù alle mandorle è quasi pronto, e basterà farlo riposare per almeno due ore in frigorifero prima di servirlo.

