Le camicie sono uno di quei capi che non possono mai mancare nell’armadio. Non vale solo per gli uomini che ne possiedono sicuramente diversi modelli in diverse fantasie. Anche le donne si sono appassionate a questo capo senza tempo.

I modelli in commercio sono i più disparati, a partire dalle camicie più avvitate fino a quelle over. Queste ultime poi sono ancora più di tendenza indossate a vestitino con una cintura dalla fibbia particolare.

È vero però che le camicie anche di buona fattura possono consumarsi con il passare del tempo. In genere i punti che più subiscono gli effetti dell’usura sono collo e polsini, ma anche l’orlo inferiore.

Esistono diversi metodi per poter riutilizzare le camicie un po’ rovinate e consumate. Se siamo brave con la macchina da cucire possiamo rigirare collo e polsini. In poche mosse avremo una camicia nuova da riutilizzare ancora per qualche anno.

Ecco come riciclare vecchie camicie troppo larghe o grandi da indossare e trasformarle in un completino

Ma se invece la camicia che vogliamo riutilizzare è troppo grande ma in buone condizioni? Magari si tratta di una camicia del nostro partner o di nostro padre che amiamo particolarmente. Ecco, possiamo creare uno stupendo completino da indossare questa estate. Meglio cominciare da subito a prendere dimestichezza con la macchina da cucire.

Procedimento

Prima di tutto abbottoniamo la camicia e appendiamola su una gruccia. Se abbiamo un manichino da cucito ancora meglio, potrebbe essere un buon investimento se amiamo cucire. Con delle forbici da stoffa tagliamo la camicia in due in orizzontale poco sopra il sesto bottone.

A questo punto il nostro top è praticamente pronto, basterà rifinire l’orlo. Passiamo ora alla parte inferiore.

Realizzare una gonnellina è alquanto semplice basterà solo applicare un elastico in vita. Creiamo qualche pince per darle forma. Il nome sembra complicato ma sono solo delle pieghe cucite per modellare meglio la gonna.

Per realizzare il pantaloncino

Possiamo usare un altro pantaloncino come guida che è sempre un’ottima idea. Apriamo i bottoni della parte inferiore che abbiamo tagliato e stendiamo il tessuto su un piano. Pieghiamolo in due sul lato corto in modo da trovarci due onde inferiori. Tagliamo via la striscia di stoffa che ha i bottoni e le asole creando una curva negli ultimi 7 cm. Questo sarà il cavallo dei pantaloncini che dovremo creare.

Ripieghiamo in due sempre sul lato corto e tagliamo la stoffa in eccesso usando l’altro lato come guida. Apriamo la stoffa e vedremo il nostro pantaloncino prendere forma. Non ci resta che cucire i due lati e la parte del cavallo e unire l’elastico. Possiamo cucirlo a vista oppure nascosto dalla stoffa con l’orlo.

Quindi, ecco come riciclare vecchie camicie troppo larghe invece di buttarle subito via. In realtà possiamo riciclare le camicie in tantissimi altri modi utili. Per creare dei grembiuli per la cucina, bavette per i bimbi o shopper per la spesa. Basta solo un po’ di manualità e daremo nuova vita a questi capi risparmiando e dando una mano all’ambiente.

