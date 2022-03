Non sempre usare l’olio di semi significa ottenere impasti e ricette perfette, fragranti e leggere. A causa degli ultimi avvenimenti, poi, non è scontato trovarli in abbondanza al supermercato. Infatti, molti hanno preferito fare una scorta sproporzionata di questo prodotto, per paura di trovarne più negli scaffali. In realtà, ne esistono di vari tipi, tutti ricavati da semi oleosi, ma spesso non li notiamo perché ci soffermiamo ad acquistare quello di girasole, di mais o di arachidi.

Esiste, però, anche quello di sesamo, utilizzato soprattutto nei paesi asiatici, quello di cotone, impiegato per realizzare margarine, l’olio di cocco, perfetto anche per la preparazione di dolci.

Non solo il burro per sostituire l’olio di semi ma anche queste valide alternative per preparare piatti dolci o salati

Se non volessimo utilizzare nessun olio di semi, però, sicuramente il primo ingrediente in grado di sostituirlo è il burro. Possiamo utilizzarlo all’interno di impasti salati, per pizze e calzoni, ma anche per realizzare torte soffici e morbide, che si conservano a lungo. In più, potremo ottenere delle fritture incredibili e croccanti facendolo scaldare per pochi secondi.

In linea di massima dovremmo solo tenere a mente che 80 ml di olio corrispondo a circa 100 grammi di burro, quindi basterà regolarci con queste proporzioni.

Tuttavia, per poter fare diversi tipi di preparazioni, dobbiamo ricordarci che non c’è solo il burro per sostituire l’olio di semi, ma anche alti prodotti.

Per quanto riguarda le torte, infatti, avremo un risultato sorprendente usando il mascarpone e non aggiungendo nessun’altra parte grassa all’impasto.

Anche lo yogurt bianco è un valido sostituto nei dolci e nei piatti salati, come zuppe o risotti cremosi.

Anche se è più complicato trovarlo, l’olio di avocado è un prodotto da non sottovalutare all’interno delle nostre ricette ed è molto versatile.

Facile da preparare in casa è invece la salsa di mele. Basterà ricavare tutta la polpa e portarla in ebollizione con acqua e limone, per poi frullarla per ottenere la giusta consistenza.

In padella e al forno

Le ricette salate che presuppongono una cottura al forno o in padella non necessitano sempre dell’uso di olio di semi o di burro, ci sono delle varianti molto originali.

La salsa di soia, ad esempio, si sposa bene con carne, pesce e vegetali e possiamo aggiungerla direttamente in cottura, per ottenere un sapore piuttosto deciso.

Anche diversi tipi di aceto, come quello di riso, di mirtilli o di mele, può contribuire a rendere speciali le nostre pietanze senza ricorrere all’olio.

