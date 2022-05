Soprattutto per chi vive in città avere spazio potrebbe risultare un problema. Nei piccoli appartamenti moderni, anche la zona solitamente open space dedicata alla cucina si restringe. Questo causa un costante disordine, in quanto non c’è posto dove mettere ciò che ci serve. Il secondo problema è la mancanza di luce, a causa della disposizione dei mobili.

Sembra quasi impossibile trovare un modo migliorare questo tipo di ambiente. Fortunatamente ci sono alcuni trucchi economici per trasformarla in una cucina da sogno.

Ecco 5 idee per arredare una cucina piccola e stretta per avere più ordine e luce senza spendere un occhio della testa

Uno dei migliori consigli per una cucina piccola è quello di dipingere le pareti. Infatti, un colore chiaro renderà non solo più luminosa la stanza, ma la farà sembrare più ampia. I colori più adatti a questo gioco di luci sono il bianco, il beige oppure l’azzurro. C’è chi non vuole ridipingere le pareti. Non c’è problema, basterà scegliere un arredamento di questi colori per ottenere lo stesso effetto.

La seconda idea è di utilizzare in modo intelligente lo spazio delle pareti. Un pannello con ganci è perfetto per appendere padelle e pentole. Questo farà guadagnare spazio altrimenti inutilizzato.

Al posto di aggiungere credenze, mettiamo scaffali e mensole. Sono meno ingombranti e hanno più spazio per riporre i nostri utensili. Inoltre, sono anche facili da montare e possono essere sistemati anche negli angoli.

Aggiungere una pianta può dare un’illusione di spazio. Infatti il verde delle foglie, che contrasta con il bianco della parete può far sembrare la stanza più profonda.

Infine pensiamo alla possibilità di aggiungere un tavolino mobile alla nostra cucina. Non essendo fisso potremmo spostarlo dove più ci aggrada. Ci sarà utile per avere un piano d’appoggio in più anche per cucinare. Inoltre, quando non ci serve possiamo tranquillamente spostarlo in un’altra stanza. Ecco 5 idee per arredare una cucina piccola e stretta con pochi ed economici elementi.

Eliminiamo il superfluo

Soprattutto quando abbiamo case di piccole dimensioni, dobbiamo tenere sotto controllo cosa abbiamo. Prendiamo in considerazione di fare una pulizia periodica della cucina. In particolare di eliminare tutto ciò che non utilizziamo, comprese pentole. Tendiamo, infatti, a tenere utensili vecchi e rovinati, che non usiamo spesso. Questo crea un accumulo che nel tempo riduce i nostri spazi in modo notevole. In generale, una piccola cucina è facilmente gestibile e facile da decorare. Basta osservare bene lo spazio inutilizzato e usarlo a nostro favore.

