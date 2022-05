Chi non ha mai sognato una vacanza in un’isola deserta dove non dover sgomitare per avere l’ombrellone migliore? Avere a disposizione un’intera spiaggia senza dover sentire il chiacchiericcio dei vicini o le grida di bambini che giocano. Ma nella maggior parte dei casi resta solo un sogno. Visto che di norma le vacanza al mare si fanno in albergo, nei villaggi o in bungalow o appartamenti in affitto. Tutto questo perché non si conoscono le possibilità che il Mondo ha da offrire.

Quando si sente parlare di un’isola privata quasi non ci si sofferma neanche a chiedere informazioni. Si da, infatti, per scontato che il prezzo sia troppo alto e al di fuori della portata del proprio portafogli. Ma in Europa ci sono isole private che si possono acquistare per vacanze da sogno al prezzo di ostello.

Le isole private, queste sconosciute mete di paradisi non proprio inarrivabili

Molto spesso si leggono notizie di isole private in vendita a prezzi anche piuttosto bassi. Trattandosi di un’intera isola che molto spesso ha anche una villa, spiaggia privata, attracco per la barca ecc… Ma pur essendo il prezzo finale “basso” rimane pur sempre troppo alto per la maggior parte degli italiani.

Non è necessario acquistare l’isola per trascorrerci le vacanze, però. Alcune sono date anche in affitto per brevi periodi di una o due settimane. Ed i prezzi sono anche convenienti visto che in molti casi l’affitto ci costerebbe quando alloggiare in un ostello.

Vacanze da sogno al prezzo di un ostello in queste meravigliose isole private da prenotare per l’estate

Un’isola da affittare si trova nelle Filippine, a El Nido. Si tratta della Brother Island, una piccola isola con sabbia bianchissima e mare cristallino. Presente uno staff incaricato di soddisfare i bisogni degli ospiti e di preparare i pasti. Per il resto, l’isola è completamente deserta. Il costo, per ogni notte, è di 398 euro e sicuramente si può pensare che sia abbastanza alto. Ma se si considera che la casa padronale può ospitare fino a 16 ospiti, se si parte in comitiva il prezzo a persona per ogni notte è di 24 euro. Come un ostello, appunto.

Di isole private ce ne sono molte e la scelta è vasta. L’isola di Batholmen, ad esempio, situata in Norvegia, costa all’incirca 50 euro a notte (70 dollari). Ma si rischia di non riuscire a prenotare, visto che siccome la notizia sta viaggiando molto velocemente potrebbe essere già tutto occupato.

In ogni caso, la scelta potrebbe includere anche altre isole con prezzi più o meno bassi. Come, ad esempio, Bird Island in Belize che può ospitare fino a 6 ospiti n 4 stanze da letto. In questo caso si parla di 142 dollari a notte, ma si deve sempre tenere presente che, proprio per il fatto che si parla dell’intera isola, il prezzo finale va diviso anche con altri ospiti. Se si decide di partire, in gruppo di amici o di familiari, la scelta potrebbe essere davvero conveniente.

