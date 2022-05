Per arredare una casa da cima a fondo dobbiamo considerare diverse varianti. Per prima cosa dovremmo ponderare il tipo di mobilio che intendiamo acquistare. Se ci dilettiamo con il fai da te potremmo arredare casa con oggetti di recupero. Un pallet, ad esempio, può trasformarsi in una testiera per il letto, in una fioriera per il balcone oppure in una scarpiera per l’ingresso. Se puntiamo ad un arredo moderno, potremmo rivolgerci alle grandi catene di vendita di mobili come Ikea, Mondo Convenienza o ancora Conforama. Da ultimo c’è anche la scelta di mobili in stile rustico o classico ed in questo caso i prezzi potrebbero lievitare notevolmente. Vediamo ora di snocciolare qualche cifra per farci un’idea del budget da accantonare.

Quanti soldi occorrono per arredare una casa con camera ma anche soggiorno, bagno, cucina e balcone

Iniziamo dal soggiorno. In questa stanza dovremo collocare un divano da tre posti, un tavolino e una parete attrezzata per la TV. Calcoliamo una base di 400 euro per un divano a 3 posti di media qualità. Aggiungiamo altri 350 euro per una parete attrezzata in melaminico con un tavolino coordinato da 70 euro.

La cucina

Per la cucina opteremo per un monoblocco da 2,80 metri con struttura e top in MDF ma dotata di elettrodomestici. Con un budget di 1.000 euro potremmo assicurarci un blocco cottura economico ma funzionale con forno, frigo e piano cottura. Dobbiamo però mettere in conto che queste offerte sono composizioni bloccate e pertanto non potremo personalizzarle. Dovremo poi aggiungere un tavolo da pranzo con almeno 4 sedie per un prezzo non inferiore alle 400 euro.

La camera da letto

Per la camera da letto potremmo profittare delle offerte all inclusive. Solitamente il pacchetto comprende un armadio a 6 ante, un letto con rete, due comodini ed una cassettiera. Queste proposte vanno da un minimo di 650/700 euro ad un massimo di 1.200 euro.

Il bagno ed il balcone

Per il bagno, acquisteremo un mobile dotato di specchio con faretti a led incassati. 300 euro per questo mobile sotto lavabo a cui aggiungeremo 150 euro per un armadio a colonna. Sul balcone invece posizioneremo un set giardino composto da divanetto, 2 poltroncine e un tavolino in legno d’acacia oliato. Con 270 euro potremmo cavarcela egregiamente. Veniamo quindi al totale.

Con 4.840 euro o comunque con un budget di circa 5.000 euro, riusciremo a completare l’arredamento per un bilocale. Ecco quindi quanti soldi occorrono per arredare una casa.

