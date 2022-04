Non solo Pothos e Ficus ma anche queste piante sono perfette per l’estate e facili da moltiplicare per avere aria pulita in casa

L’estate sta arrivando e non vi è cosa più bella di avere un’esplosione di verde in casa. Vi sono tantissime piante perfette per abbellire l’interno, ma ve ne sono altrettante anche per l’esterno. Per esempio, se volessimo coprire le mura esterne, questo rampicante sarebbe l’ideale, soprattutto per questo periodo.

Le piante, oltre all’abbellimento della casa, hanno altre due funzioni. La prima è quella di allontanare le zanzare, mentre la seconda è quella di purificare l’ambiente. Per quanto riguarda la prima funzione, vi sono alcune piante antizanzare, tra cui la più famosa è il geranio.

Se quest’estate non vogliamo scocciature, allora sono proprio queste le piante da acquistare o coltivare, che ci aiuteranno in tal senso. Per quanto concerne, invece, la seconda funzione, vi sono specifiche piante da interno, capaci di catturare umidità e muffa, ripulendo così lo spazio in cui si trovano.

Non solo Pothos e Ficus hanno questa capacità, ma anche piante poco conosciute, le quali sono adatte al periodo estivo. Infatti, non tutte hanno l’attitudine giusta a resistere alle temperature elevate. Tuttavia, le piante, di cui parleremo a breve, hanno tutte le carte in regola per aiutarci ad abbellire la nostra casa.

Le qualità

Innanzitutto, il Pothos e il Ficus sono le piante da appartamento per eccellenza. Hanno diverse qualità, come l’eleganza e la bellezza, ma anche la necessità di poche cure. Infatti, sono ideali per quelle persone inesperte nell’ambito del giardinaggio, o per coloro che non hanno abbastanza tempo da dedicare alle piante.

Sono resistenti alle temperature elevate e hanno bisogno di poca acqua. Moltiplicarle sarà un gioco da ragazzi. Per quanto riguarda il Ficus, possiamo fare la propagazione per talea. Inseriamo in un bicchiere d’acqua un fusto e aspettiamo che metta le radici.

Successivamente, possiamo piantarlo nel terreno. Un’altra tecnica di propagazione per il Ficus è l’innesto, che si esegue attaccando un fusto, con la pellicola trasparente o con il nastro adesivo, nel ramo di un’altra pianta. Invece, per il Pothos bisogna tagliare un rametto da inserire in un bicchiere d’acqua. Entro pochi giorni spunteranno le radici e, poi, potremo piantarlo in vaso.

Se tutti conosciamo Pothos e Ficus, molte persone, invece, non conoscono la Schlumbergera e la Graptopetalum del Paraguay. Molto belle e raffinate, purificano l’ambiente e sono ideali per l’estate. Altro da aggiungere?

In effetti, sono anche facilissime da moltiplicare. La Schlumbergera è un cactus, quindi, perfetto per l’estate e ha bisogno di poca acqua. Per la moltiplicazione, bisogna tagliare due fusti e lasciar cicatrizzare i tagli per circa due giorni. Successivamente, bisogna piantarli in vaso, scegliendo un terriccio per piante grasse.

Ma è il Graptopetalum del Paraguay ad avere la medaglia per la facilità di propagazione. Infatti, basta tagliare una sola foglia da appoggiare sul terreno, e farà la sua magia. Farà tutto da sola. Più facile di così!

