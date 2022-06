In estate esistono due tipi di persone: chi fa come le lucertole e chi fa come i pesci. Nel primo caso, ci riferiamo a chi, già con l’arrivo del primo sole, si stende sulla sabbia e prende il sole per ore e ore. Nel secondo caso, invece, ci riferiamo a chi non riesce proprio ad uscire dall’acqua.

Non è facile resistere a temperature che superano i 30 gradi, così come non è proprio il caso di stare ammollo per un’intera giornata.

Qualunque sia la nostra categoria di appartenenza, c’è una cosa che non deve mai mancare: la crema solare.

Il sole, si sa, porta tanti benefici per la nostra salute, ma anche possibili effetti dannosi. La pelle, infatti, potrebbe risentire di un’esposizione solare prolungata ed ecco perché è necessario proteggersi correttamente.

Ogni anno, tantissime persone vanno alla ricerca delle creme solari migliori e più adatte alla loro pelle, anche in base al momento della giornata. Infatti, si suole prediligere protezioni elevate quando il sole è molto forte e più basse già nel tardo pomeriggio.

Ma quali sono le creme solari migliori del 2022 per il loro rapporto qualità-prezzo?

Scopriamolo subito.

Ecco 5 creme solari con il miglior rapporto qualità prezzo secondo una recente indagine condotta dagli esperti

Un’indagine condotta da Altroconsumo su 27 creme solari, ha dato una panoramica dei prodotti disponibili sul mercato.

Tra queste, gli esperti di ProiezionidiBorsa ne hanno selezionate 5 con un prezzo inferiore a 17 euro e un fattore di protezione pari a 30. Inoltre, la selezione si basa sulla presenza della protezione dai raggi UV, fondamentale per il benessere della pelle.

Iniziamo dalla prima, la Nivea sun protect & bronze con tanto di attivatore di melatonina. La confezione contiene ben 300 ml di prodotto ed il prezzo non supera i 14 euro.

La seconda è della marca Piz Buin, precisamente la sun lotion da 200 ml al costo di circa 17 euro.

Al terzo e quarto posto troviamo due creme della marca Garnier, rispettivamente da 200 e 300 ml.

Si tratta della Garnier ambre solaire dry protect, dotata di nebulizzatore ed il cui prezzo si aggira intorno ai 15 euro, e dell’ambre solaire spray. Quest’ultima ha un costo pari a 14 euro circa.

Chiudiamo con un grande classico, la Bilboa burrocacao contenente vitamina C, da 200 ml e dal prezzo medio di 13 euro.

Ecco 5 creme solari con costo moderato e dall’alta qualità, a prova di sole cocente.

