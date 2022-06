La stagione più bella dell’anno sta arrivando e tanti non potranno resistere alla tentazione di partire. Andare alla scoperta di nuovi posti nel Mondo, infatti, è solo una delle idee per trascorrere delle ferie indimenticabili. Chi non ha troppo tempo potrebbe anche optare per un weekend, il Piemonte ha bellezze esclusive da offrire. In alternativa si potrà optare per Parigi o per il Portogallo a seconda del tempo che si ha a disposizione. Ancora, chi ha voglia di scoprire le bellezze dell’Italia potrà recarsi in Campania, non solo Napoli ma anche la Costiera Amalfitana. Positano è meravigliosa ma anche i suoi dintorni non scherzano. Si ameranno anche Praiano e la Conca dei Marini.

Ecco dove trascorrere le vacanze estive in Italia, sulle spiagge da sogno di questo luogo incantevole e alcuni trucchi per spendere poco

Positano è una città in provincia di Salerno molto conosciuta a livello internazionale per via della sua bellezza. Anche chi non l’ha mai visitata avrà ben in mente la famosa cartolina con case colorate arroccate sulla roccia. Una posizione incredibile che l’ha resa, insieme a Capri, una delle città più apprezzate dai turisti di tutto il Mondo. Durante il periodo estivo le spiagge tenderanno, quindi, ad essere più affollate rispetto a quelle delle zone limitrofe. In città si potrà visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta con la sua cupola in maiolica, al suo interno potremo ammirare l’antica icona della Madonna Nera di origine bizantina. Per quanto riguarda le spiagge si consiglia la Spiaggia Grande perfetta per rilassarsi vicino alla città. Qui si potranno trovare sia spazi liberi che attrezzati. Attenzione alle meduse quando ci si immerge in acqua dal momento che la loro presenza è abbastanza frequente.

Praiano

Una piccola e tranquilla città suddivisa in due borghi, Vettica Maggiore e Marina di Praia. Praiano si trova trova a circa cinque km da Positano ed è perfetto per chi preferisce evitare la massa di turisti. Una città che dal 1997 è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO in quanto parte della Costiera Amalfitana. Qui si potrà fare il bagno in spiagge come la Gavitella ma anche a Marina di Praia, alcuni tratti sono sabbiosi. Oltretutto saranno luoghi ideali per fare sport acquatici e affittare gommoni. Sempre vicino a Praiano, poi, possiamo trovare Conca dei Marini con la sua ampia spiaggia. La bellezza di Marina di Conca con la sua spiaggia tranquilla e poco affollata ci lascerà incantati.

Come spendere meno

La Costiera Amalfitana spesso è associata a costi proibitivi. Dal momento che si tratta di uno dei posti più belli a Mondo è normale trovare prezzi più alti che altrove. Tuttavia, chi vuole spendere poco ci potrà riuscire adottando alcuni accorgimenti. Spostarsi con i mezzi pubblici, ad esempio l’autobus, permetterà di risparmiare sul costo della benzina e del parcheggio. Inoltre, scegliere una casa al posto dell’albergo darà la possibilità di cucinare limitando le uscite al ristornate. Per quanto riguarda la spiaggia, poi, ottimo scegliere i tratti di costa liberi dove si troverà posto arrivando presto al mattino. Quindi, ecco dove trascorrere le vacanze estive in Italia.

Lettura consigliata

Per andare in vacanza ad aprile non solo l’Italia ma anche questa vivace capitale europea molto amata per la sua affascinante storia