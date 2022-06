Il conto alla rovescia per le tanto attese ferie estive sta per terminare. Non ci resta che adottare tutti i rimedi contro i punti neri, preparando la pelle per l’esposizione al sole e acquistare i solari che ci proteggeranno e ci aiuteranno ad avere una tintarella invidiabile e duratura. Ma come fare a scegliere i migliori, che siano anche economici e che non ci svuotino le tasche ancora prima di partire?

Solari amici del portafoglio

Come per vestiti, trucchi e borse, si pensa che i solari migliori siano anche quelli più costosi. Fortunatamente non è sempre così. Non vale la pena prosciugare il conto per creme solari costose, quando ne esistono molte nei supermercati, che costano la metà e che hanno una resa e un INCI altrettanto validi. Basta seguire i giusti consigli per scegliere il miglior compromesso tra qualità e prezzo abbordabile. Vediamo come fare.

Tutte le novità sulle creme solari 2022 e come scegliere le più adatte a noi tra quelle in commercio perfette anche per il viso, il contorno occhi e contro le macchie

Per andare sul sicuro, basterà sapere come trovare i solari più adatti a noi tra gli scaffali del supermercato. Sicuramente, sempre valida la linea di solari Bilboa, con i prodotti a base di vitamina C e le ultime novità degli spray viso specifici contro rughe e macchie, perfetti da applicare anche dopo il makeup, per una protezione anche in città. Un’altra linea apprezzabile per INCI ed efficacia contro i raggi UV è la linea Garnier Ambre Solaire, pensata per pelli sensibili. In questa linea troviamo alcune interessanti novità, come i prodotti studiati per proteggere la pelle non solo dal sole, ma anche dall’inquinamento e dalla comparsa di macchie scure. Questi solari hanno, inoltre, un potere idratante non indifferente.

Da supermercato e non solo

Anche la linea di solari dell’Equilibra è una valida alternativa economica da supermercato. L’ingrediente principale è sempre l’aloe vera, già nota per i suoi benefici contro arrossamenti e irritazioni della pelle. Questa linea offre solari senza parabeni e siliconi, resistenti all’acqua. Da tenere d’occhio anche i solari del marchio Cien, economici ma realmente efficaci contro i raggi UV e a scarso impatto ambientale. Di tutte queste marche, vale la pena considerare anche gli stick solari, che sono prodotti solidi da portare sempre con sé per proteggere il contorno occhi e ritoccare rapidamente le parti del viso che sfuggono alla prima stesura di crema solare in spiaggia. Queste sono tutte le novità sulle creme solari 2022, che ci attendono tra le corsie del supermercato. Adesso sappiamo come prevenire macchie ed eritemi solari, e come abbronzarci risparmiando.

Approfondimento

Per proteggere i capelli dai danni di sole, mare e cloro ecco i prodotti rivoluzionari da portare in spiaggia questa estate