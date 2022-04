Ormai possiamo affermare che la primavera è arrivata, almeno sulla carta, come si suol dire. Marzo è passato e ormai ci avviciniamo sempre di più ai mesi estivi. Anche se aprile continua a regalarci molte sorprese in fatto di temperature. La pioggia e i temporali sembrano non volerci abbandonare e con essi anche le temperature più basse. Certo, un po’ di freschetto è assolutamente normale, anche se a volte si registrano ancora temperature intorno ai 5 gradi.

Per questo motivo, siamo tentate di non mettere a posto i cappotti più pesanti o i cappellini di lana. Ma in fondo siamo in primavera, quindi durante la giornata sfoggiamo magliettine più leggere e svolazzanti. E visivamente cozzano un po’ con i capi più pesanti e non proprio all’ultima moda.

Ecco 5 capi d’abbigliamento da riporre nell’armadio in primavera per essere sempre di tendenza e mai fuori stagione

Bisogna farsi forza e decidersi una volta per tutte ad abbandonare alcuni di questi capi invernali. Se vogliamo essere alla moda ed evitare errori di stile, ecco a cosa dovremmo dire addio.

Parka e cappotti come il teddy

A meno che non viviamo in montagna, il cappotto pesante in primavera non va per niente bene. È vero che ci ha tenuto al caldo questo inverno, permettendoci anche di essere alla moda. Nelle giornate più fredde usiamo dei cappottini in panno o dei giubbotti in pelle. L’unica aggiunta ammessa sono delle splendide sciarpone o foulard, ma sempre primaverili. Un altro capo, o meglio, un accessorio da abbandonare sono gli stivali scamosciati sopra il ginocchio. L’effetto scamosciato è adatto all’inverno e all’autunno, non si abbina agli abitini più leggeri primaverili. Optiamo per modelli sotto il ginocchio in pelle o similpelle, per ora.

No ai cappelli in lana

Anche se non sono proprio in lana, la treccia spessa li fa sembrare poco adatti alla primavera. Ci sono stati utili a proteggerci dal vento e dal freddo e a coprire i capelli un po’ sporchi. Ma ora è meglio lasciarli nell’armadio e sostituirli con dei cappelli a falda in panno o quelli da baseball. Stessa cosa per i maglioni con le trecce, troppo invernali da indossare ad aprile. Ok ai maglioncini di mezza stagione o ai filati sottili come il cashmere, se proprio abbiamo freddo.

Per finire, i collant coprenti neri. Ideali sotto un vestitino durante l’inverno, in primavera risultano troppo pesanti. Stessa cosa per i leggings scuri, anche se di elastam. Le temperature non permettono ancora di girare a gambe scoperte, è vero. Ma optiamo per dei collant velati neri o quelli color carne, ma non lucidi.

Quindi, ecco 5 capi d’abbigliamento da riporre nell’armadio con il cambio stagione. Saranno anche molto comodi e avremo la tentazione di indossarli nelle giornate più fresche d’aprile. Al loro posto sfruttiamo i capispalla di mezza stagione, oppure il bellissimo blazer taglio maschile che va tanto di moda.

