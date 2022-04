Considerato quanto utilizziamo i nostri smartphone ogni giorno, è probabile che ci sia capitato almeno una volta di vederne sparire il segnale. Generalmente, il cellulare non prende perché si trova in una zona in cui non riesce a recepire il segnale. Alcune volte, però, quando questo succede, possiamo trovarci anche comodamente a casa, o, peggio, in un negozio e magari stiamo tentando di pagare proprio col telefono. Fortunatamente, ci sono diversi metodi che dovrebbero permetterci di risolvere il problema in pochi semplici passaggi.

L’origine dei problemi

I possibili motivi dietro una perdita del segnale sono tanti. Ad esempio, potrebbe essere dovuto al segnale radio che entra in conflitto con WI-FI e GPS o potrebbe anche essere un’applicazione difettosa. Spesso però possiamo risolvere il problema in fretta semplicemente spegnendo e riaccendendo il telefono. Se continuiamo a visualizzare un errore di servizio, proviamo a impostare la modalità aereo. Lasciamola attiva per almeno 30 secondi e poi rimuoviamola. A questo punto, spesso il cellulare riuscirà a riconnettersi. Se ancora non ci siamo, entriamo nelle impostazioni e poi su “reti mobili”. Ora apriamo “operatori di rete”, o una voce simile, e selezioniamo la nostra rete dalla lista che appare in quell’area.

Quando il cellulare perde il segnale senza apparente motivo, possiamo risolvere il problema in un attimo

Se ancora non siamo riusciti a risolvere il problema, la causa potrebbe essere la SIM. Quindi, spegniamo il telefono ed estraiamo la carta per poi reinserirla. Riaccendiamo il telefono e verifichiamo lo stato del segnale. Se invece non utilizzavamo il cellulare da tempo, la nostra carta SIM potrebbe ormai essere addirittura disabilitata.

In ultimo, tutti questi disagi potrebbero essere dovuti al numero IMEI del nostro cellulare. Per qualche motivo, infatti, potrebbe essere stato annullato o essersi danneggiato. Per saperlo ci basterà digitare il codice *#06#, come se stessimo facendo partire una chiamata. A questo punto ci apparirà il numero IMEI del nostro dispositivo, una sorta di numero identificativo. Se invece appare la scritta “Null”, vuol dire che non è attivo come dovrebbe. A questo punto le cose si fanno più complicate ed è quindi meglio rivolgersi ad un esperto o seguire un tutorial in rete. Ecco quindi spiegato cosa fare quando il cellulare perde il segnale all’improvviso, tagliandoci dal Mondo che siamo così abituati ad avere a portata di dita.

