Ecco 4 sfiziose insalate con i finocchi, nessuno vorrà più quelli gratinati dopo averle assaggiate!

Dopo gli stravizi di Natale e Capodanno, c’è bisogno di mettersi un po’ in riga. Ricchi di acqua, i finocchi sono un ottimo alimento per depurare l’organismo. Vediamo insieme alcune idee appetitose per gustarli in maniera diversa dal solito.

Le feste volgono al termine. Il 6 gennaio, nonostante sia ancora una giornata di festa, c’è sempre quel sottile velo di malinconia. Da domani (per i più fortunati lunedì) si riprenderà la solita routine. Nei centri città si spegneranno le festanti luminarie e anche tutti noi, riporremo in cantina le decorazioni che hanno abbellito le nostre case nelle ultime settimane. Ma oltre a ciò, c’è anche un’altra nota dolente: quel paio di chili in più che, in molti, avranno accumulato a suon di primi cremosi e dolci golosi. I primi giorni dell’anno, tutti fanno buoni propositi. Per l’alimentazione, non è necessario imporsi regimi alimentari eccessivamente drastici difficili poi da seguire a lungo. Ci sono alcuni alimenti che possiedono ottime proprietà e, per questo, andrebbero preferiti. Ne stiamo proprio per scoprire uno e vedremo alcune ricette appetitose per gustarlo al meglio.

Proprietà benefiche dei finocchi

I finocchi sono una verdura costituita prevalentemente da acqua (93%). Inoltre, contengono anche parecchie fibre, vitamine ( soprattutto A e C) e sali minerali (calcio, ferro, fosforo, zinco, selenio e potassio). Buone anche le quantità di antiossidanti in essi contenute.

Ed ancora, sono leggerissimi. Ogni 100 grammi di prodotti apportano solo 9 calorie.

Oltre a questi valori nutrizionali eccellenti, è bene sapere che i finocchi possiedono interessantissime proprietà benefiche. Anzitutto, sono diuretici e sono in grado di ridurre l’aria presente in stomaco e intestino, andando così ad alleviare fastidi come flatulenza, meteorismo e colite.

Ecco 4 sfiziose insalate con i finocchi e altri inaspettati ingredienti

In genere, i finocchi si consumano crudi: affettati e conditi con sale, olio e pepe. Molti, poi, dopo averli fatti bollire, li cucinano al forno gratinati. Quest’ultima è sicuramente una preparazione molto golosa. Tuttavia, si tratta di un piatto piuttosto generoso in termini calorici in quanto prevede besciamella e formaggi piuttosto grassi.

Assemblando i giusti ingredienti, possiamo realizzare insalate a base di finocchi molto appetitose e al tempo stesso leggere. Accompagnandole con un paio di gallette o una fetta di pane integrale, diventano un ottimo piatto unico perfetto per una pausa pranzo leggera.

Ecco alcune combinazioni da riprodurre o, semplicemente, da cui prendere spunto. Ovviamente, per tutte le insalate sotto proposte, l’ingrediente base è sempre il finocchio tagliato a fette più o meno sottili. Troviamo:

condimento cremoso a base di 100 g di yogurt bianco 0% di grassi , 30 ml di olio EVO, succo di 1 limone e qualche oliva nera tagliata a rondelle;

, 30 ml di EVO, succo di 1 e qualche tagliata a rondelle; spicchi d’ arancia tagliati a vivo, cubetti di sedano e carote , e qualche listarella di salmone affumicato . Il tutto condito con una vinaigrette costituita da olio, limone, sale, pepe e zenzero fresco grattugiato;

tagliati a vivo, cubetti di , e qualche listarella di . Il tutto condito con una vinaigrette costituita da grattugiato; mela verde affettata molto sottile, una manciata di uvetta passa , qualche gheriglio di noce e del formaggio acidulo tipo caprino fresco;

affettata molto sottile, una manciata di , qualche gheriglio di e del tipo caprino fresco; cavolo cappuccio tagliato finissimo, uvetta e mandorle. Il tutto condito con buon olio EVO, aceto e sale.

Dunque, ecco 4 sfiziose insalate con i finocchi che non sono ricette “obbligate”, ma semplici idee da cui farsi ispirare. Del resto, in cucina, basta un pizzico di fantasia per creare capolavori!