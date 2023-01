3 golosi dolci da preparare per la Befana con ricette tradizionali per la gioia di grandi e bambini

Tra dicembre e gennaio si susseguono tante belle feste. Come ogni ricorrenza capita di mangiare molti dolci. Oltre a quelli tradizionali natalizi per l’Epifania in molte Regioni troviamo preparazioni tipiche. Scopriamone alcune continuando la lettura.

Gennaio è appena iniziato e molti sono ancora in vacanza, magari in montagna. Le festività natalizie termineranno con l’Epifania. Forse abbiamo ancora qualche panettone da parte. Per festeggiare l’arrivo della Befana, però, in alcune zone d’Italia si preparano dei dolci tradizionali. Potremmo provare anche noi a farli.

Il primo di cui scopriremo tra poco gli ingredienti è di origine veneta.

Ecco 3 golosi dolci da preparare per la Befana

Il 6 gennaio a Venezia ci sarà la Regata delle Befane. La Reale società dei canottieri Bucintoro organizza ogni anno questa divertente gara con concorrenti vestiti come la celebre vecchietta. In quel giorno molte famiglie preparano a casa un tipico dolce, la Pinza de la Marantega. Una sua versione semplice si fa con:

300 g di farina di mais ;

; 200 g di farina 00 ;

; 200 g di zucchero ;

; 1 litro di latte ;

; una mela;

200 g di burro ;

; semi di finocchio;

50 g di uvetta ;

; 50 g di arancia candita;

alcuni fichi secchi ;

; un bicchierino di liquore all’anice;

mezza bustina di lievito per dolci.

In una ciotola mettere i canditi e i fichi tagliuzzati, i semi e l’uvetta e versare il liquore. Versare in una pentola il latte (oppure un litro di acqua). Raggiunto il bollore aggiungere le farine e lo zucchero e mescolare con una frusta. Girare continuamente. Togliere dal fuoco dopo 10 minuti e unire l’uvetta e il resto degli ingredienti ammollati, il burro, la mela a dadini e il lievito. Per scioglierlo meglio si può prelevare poco latte all’inizio del bollore. Ottenuto un bell’impasto versarlo in una teglia rotonda imburrata e infarinata. Cuocere in forno a 180 gradi per 50 minuti.

Altre due ricette per festeggiare la Befana

Un altro dolce caratteristico dell’Epifania lo troviamo soprattutto a Varese e nei paesi vicini. La forma è quella del cammello dei Magi.

Abbiamo bisogno di un rotolo di pasta sfoglia e dello zucchero a velo. Ritagliamo da un cartoncino la sagoma del cammello. Srotoliamo la pasta sfoglia e mettiamola su un foglio di carta forno. Ritagliamo il cammello, cospargiamolo di zucchero a velo grazie a un colino e inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Possiamo servirlo così oppure tagliamolo a metà e riempiamolo con crema alla nocciola.

Per finire, possiamo usare un rotolo di pasta frolla già pronta per ricavare tante scope della Befana. Disegniamo il manico e la spazzola triangolare su un foglio e usiamolo sull’impasto steso. Cuociamo i biscotti in forno a 180 gradi per 10 minuti. Quando si raffredderanno decoriamoli con crema alla nocciola e di pistacchio, magari usando una sacca da pasticcere.

Con questi 3 golosi dolci da preparare per la Befana faremo contenti tutti.