Irresistibili lasagne ai funghi light senza besciamella né prosciutto, golose ma leggere

Le lasagne sono un grande classico della domenica. La ricetta tradizionale le vede farcite con il ragù di carne e la besciamella. Molto apprezzata è anche la versione vegetariana, con gli spinaci ed eventualmente anche altre verdure di stagione. Visto che siamo ormai nel pieno dell’autunno, abbiamo pensato di preparare delle lasagne coi funghi. Nella ricetta che stiamo per proporre utilizzeremo dei comunissimi funghi champignon. Ma va benissimo qualsiasi altro tipo di fungo. Gli appassionati che li hanno raccolti nei boschi e nei posti migliori saranno orgogliosi di veder degustare ed apprezzare il loro bottino. In genere, i funghi si sposano bene con il prosciutto. Nella ricetta che stiamo per spiegare, però, eviteremo questa aggiunta perché vogliamo proporre un piatto leggero e facile da digerire.

La ricetta per preparare le nostre irresistibili lasagne ai funghi light senza besciamella

Ecco la lista degli ingredienti:

250 g di sfoglia di pasta per lasagne;

500 g di ricotta fresca;

450 g di funghi champignon o altra varietà;

200 g di formaggio grattugiato;

una cipolla bianca;

50 g di gherigli di noce tritati grossolanamente;

vino bianco q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

timo q.b.

Preparazione facile e veloce

Pulire per bene i funghi e tagliarli a fettine molto sottili; tritare molto finemente anche la cipolla e metterla a soffriggere in una pentola antiaderente con un goccio d’olio; quando la cipolla risulterà dorata, aggiungere i funghi più un rametto di timo; aggiustare di sale e pepe; far soffriggere i funghi e, quasi a cottura ultimata, sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco; nel frattempo, far sbollentare i fogli di pasta per pochi istanti e sistemarli su un canovaccio di lino pulito senza sovrapporli; a questo punto, versare in una ciotola la ricotta e ammorbidirla con una tazza di acqua di cottura della pasta e un cucchiaio di olio. Aggiungere sale e pepe e lavorare per bene fino a ottenere un composto cremoso ma non troppo molle; comporre ora la lasagna: ungere il fondo di una teglia e adagiarvi, nell’ordine, il primo strato di pasta, un paio di cucchiaiate di composto di ricotta, 2 cucchiai di funghi, una spolverata di formaggio grattugiato e di gherigli di noce tritati; proseguire in questa maniera fino al completo esaurimento degli ingredienti; terminare con uno strato di ricotta e formaggio grattugiato; far cuocere in forno a 170° C per un’ora circa, e, comunque, finché non vedremo un bel colorito dorato in superficie.

Ed ecco così pronte le nostre irresistibili lasagne ai funghi light senza besciamella.

Come pulire i funghi

I funghi sono un prodotto molto delicato. Non vanno assolutamente bagnati con l’acqua perché, avendo una consistenza spugnosa, tenderebbero ad assorbire l’acqua, divenendo così insapori. Pertanto, la pulizia dei funghi va fatta “a secco”. Con un coltellino dotato di lama liscia e ben affilata, dobbiamo raschiar via tutta la terra presente. Bisogna essere piuttosto delicati per non rompere il fungo.

Infine, strofinare la superficie utilizzando un panno di cotone leggermente inumidito. Una volta che andremo a separare il gambo dalla testa, esaminiamo con attenzione la parte interna del fungo, perché potrebbe contenere delle tracce di terra. In tal caso, ripetere l’operazione del raschiamento col panno inumidito.