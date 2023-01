La Befana porta il carbone a 3 segni zodiacali: problemi in arrivo all’Epifania secondo l’oroscopo

Siamo quasi alla fine della prima settimana di gennaio. Questo 2023 inizia con un importante evento astrologico: la Luna piena nel segno del Cancro. Questo transito porterà una fortuna sfacciata ad alcuni segni zodiacali, ma non tutti potranno cantare di gioia. Infatti, per 3 segni zodiacali si prospettano giorni difficili e pieni di ostacoli. Chi è curioso di saperne di più, continui a leggere l’articolo.

Quando inizia un nuovo anno siamo pieni di interrogativi sul futuro. Leggere l’oroscopo è abitudine di molti e anche i più scettici spesso cedono alla tentazione di una veloce sbirciatina. Fortuna e sfortuna sono 2 aspetti molto comuni della vita di ognuno di noi ed oggi ci dedicheremo proprio a quest’ultimo. La Luna piena dell’Epifania potrà mettere parecchio in difficoltà alcuni segni zodiacali: scopriamo insieme quali sono.

La Befana porta il carbone a 3 segni zodiacali che trascorreranno un’Epifania piena di stress e delusioni

Partiamo con il segno del Toro. Per i nati sotto questo segno di terra sono in arrivo settimane piuttosto pesanti. Da qualche tempo il ritmo a lavoro è diventato insostenibile e nei prossimi giorni la situazione è destinata a peggiorare.

Stress e nervosismo sono all’ordine del giorno anche in coppia. I Toro saranno vittime della noia e di qualche incomprensione. Il partner sembra non capire le vostre esigenze e questa situazione rende tutto più difficile. La salute va bene, ma è arrivato il momento di tornare in forma perché una vita sedentaria può portare problemi di digestione.

Un segno zodiacale d’aria dovrà prendere una decisione difficile

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, questo sarà un anno pieno di cambiamenti. Tuttavia, il 2023 non inizia con il piede giusto. La Luna piena vi rende nervosi e intrattabili e i litigi possono scoppiare anche per futili motivi. Attenzione a non esagerare con i toni soprattutto a lavoro, luogo in cui qualche parola di troppo potrebbe portare problemi anche grossi.

Per alcune coppie di lunga data è giunto il momento di scegliere se procedere sulla stessa strada o se separarsi. In ogni caso, occorrerà riflettere a mente fredda e senza fretta per decidere al meglio. Praticare uno sport potrebbe aiutare a riordinare le idee.

La prima settimana di gennaio vede un segno di fuoco in difficoltà

La Befana porta il carbone a 3 segni zodiacali e uno di questi è il Sagittario. Per gli appartenenti a questo segno zodiacale di fuoco sarà una settimana da dimenticare.

Nei prossimi giorni, non riuscirete a riposare bene e questo potrebbe causare stanchezza, stress e spossatezza. Mancheranno anche le energie mentali fondamentali per svolgere bene il proprio lavoro. Attenzione a non commettere errori gravi a lavoro. C’è bisogno di una pausa.

A causa della Luna piena, sarà difficile fare incontri interessanti e che possano riservare prospettive future. Nelle prossime settimane farete nuove conoscenze, ma alcune di queste potrebbero rivelarsi delle grandissime delusioni.