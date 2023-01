Polpette di pesce incredibili con una ricetta che pochi conoscono perfetta per recuperare gli avanzi

Siamo reduci da grandi mangiate e abbiamo il frigo pieno di avanzi? Niente paura. Se non sappiamo cosa fare con il pesce avanzato possiamo preparare delle ottime polpette. La ricetta che stiamo per scoprire è veramente sorprendente, veloce e leggera e non prevede la solita frittura

Oggi si concludono ufficialmente le festività natalizie. Molto probabilmente abbiamo il frigorifero e la casa pieni di avanzi e ci stiamo chiedendo cosa farne per non buttarli. Alcuni cibi possiamo usarli per riempire una calza della befana alternativa. Altri, invece, possiamo trasformarli in nuovi piatti decisamente gustosi e sorprendenti. Ad esempio possiamo preparare delle polpette di pesce incredibili sfruttando tutti i filetti avanzati. Come? Grazie a una delle ricette di recupero più geniali in assoluto.

Le polpette alternative: senza pangrattato e senza frittura

Le polpette sono uno dei piatti più amati da grandi e piccini. Purtroppo, però, sono spesso pesanti e difficili da digerire a causa della presenza della frittura e del pangrattato. La nostra speciale variante non ha bisogno né dell’una né dell’altro. Al loro posto useremo la cottura al vapore e la mollica di pane. Il risultato sarà quello di non coprire il sapore del pesce e di avere un secondo piatto decisamente leggero.

In più, non avremo bisogno di un pesce specifico per la ricetta. Per queste polpette vanno bene i filetti di ogni specie. Il consiglio, però, è quello di usare lo sgombro, se lo abbiamo a disposizione. Un pesce dalle ottime proprietà e molto versatile in cucina.

Gli ingredienti

Per 4 porzioni di polpette di pesce ci servono:

mezzo kg di filetti di pesce ;

; 1 cipolla bianca ;

; 2 spicchi d’aglio ;

; 100 ml di panna liquida ;

; 1 etto di mollica di pane ;

; crosta di pane ;

; 1 uovo ;

; 1 cucchiaio di senape ;

; 1 cucchiaio di basilico ;

; 1 cucchiaio di menta ;

; 1 scorza di limone grattugiata ;

; olio d’oliva, sale e pepe per condire.

Polpette di pesce incredibili, leggere e veloci: ecco come prepararle

Sminuzziamo i filetti per creare il ripieno delle polpette. Conclusa l’operazione prendiamo una padella e cuociamo a fiamma bassa la cipolla, l’aglio e la panna.

Proseguiamo e mettiamo il pesce, la panna, il pane, l’uovo e il resto degli ingredienti in un mixer. Frulliamo il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo. Se pensiamo che sia ancora troppo morbido possiamo aggiungere della crosta di pane sminuzzata.

Il passo successivo è quello di prendere l’impasto e modellare le polpette. Diamogli una forma rotonda e passiamole nella crosta.

Siamo arrivati all’ultimo step: la cottura al vapore. Facciamo bollire una pentola d’acqua e appoggiamoci sopra una padella antiaderente. Mettiamo un filo d’olio in padella e inseriamo dentro le polpette. Copriamo e facciamo cuocere 10 minuti per lato.