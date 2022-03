Con la pandemia che finalmente sembra allentare la presa, i Paesi europei hanno gradualmente riaperto le frontiere e si può tornare a viaggiare. Chi non vuole attendere l’estate per stare al caldo e prenotare una vacanza, può scegliere tra tante destinazioni spettacolari già da ora.

Attorno al nostro Paese, si possono raggiungere località mediterranee in cui riposare mente e corpo accompagnati da un clima che sa già d’estate. Il tutto in compagnia del mare e con poche ore di aereo alle spalle. Paesi come Spagna, Grecia e Portogallo, infatti, nascondono perle di rara bellezza visitabili senza spendere un occhio della testa.

Marzo in Italia

Prima di pensare di abbandonare l’Italia, potremmo prendere in considerazione l’idea di passare le nostre vacanze marzuole al suo interno. Il Bel Paese può facilmente soddisfare i visitatori in cerca di sole e bel tempo anche in questo periodo lontano dall’estate. Basta solo sapere dove cercare.

Una Regione come la Toscana, per esempio, resta una destinazione ottima per pianificare il viaggio alle porte della primavera. Qui le temperature a marzo iniziano ad assestarsi e diventare miti. Al clima piacevole, poi, si aggiungono gli splendidi paesaggi della Maremma o di città come Firenze, Siena e Grosseto.

Chi ama il Sud, invece, potrebbe visitare le meravigliose coste della Puglia. La provincia di Barletta-Andria-Trani nasconde paesaggi incantevoli e ancora liberi dal turismo di massa. E perché non pensare poi alla splendida Liguria? Imperia è una città che sa stupire il turista in ogni stagione. Per chi ama i paesini più caratteristici, poi, ci sono destinazioni ambite come Loano e Camogli.

Ecco 4 mete europee vicino all’Italia dove andare a marzo per godersi caldo e mare senza far piangere il portafogli

Chi vuole lasciarsi subito alle spalle l’Italia e il rigido clima invernale, può scegliere come prossima meta europea la bellissima città di Cadice. Situata nella parte meridionale della Spagna, guarda dritta verso le coste africane. Dalle origini antichissime, accoglie il visitatore con edifici storici e spiagge suggestive. Tra questi la Catedral Nueva, il Teatro romano e la Playa de la Caleta.

Spostandoci sulle isole, si può visitare la splendida La Gomera. La più tranquilla e forse selvaggia tra le Canarie permette di crogiolarsi al sole immersi nella natura incontaminata. A far da cornice i deliziosi villaggi sparsi qua e là, con le testimonianze del passato dell’isola.

Restando sulla costa europea occidentale, fa colpo già da ora la magnifica località di Faro. Situata nella Regione portoghese dell’Algarve, stupisce il viaggiatore con le sue bellezze nascoste. Dalle caratteristiche casette strette alla stupenda spiaggia con sabbia d’oro a due passi, tutto sembra perfetto per la visita di marzo.

Terminiamo virando sul lato opposto dell’Italia, nella bellissima Grecia. Famosa per le sue isole paradisiache, conferma la sua fama con la meravigliosa Skiathos. Qui sarà un piacere prendere il sole su una delle sue spiagge da cartolina, circondati dalle acque cristalline dell’Egeo. Dunque, ecco 4 mete europee vicino all’Italia da non lasciarsi sfuggire nei prossimi giorni.