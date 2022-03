Le bellezze italiane, come ben sappiamo, sono tante e non riusciremmo a contarle neanche usando entrambe le mani. Ogni Regione ha le sue peculiarità e la sua storia da raccontare. La Sardegna è la Regione dei miti e delle leggende antiche quanto i suoi nuraghi. L’Emilia-Romagna è la Regione del verde e del sociale. Con le sue frecce scoccate e incastonate nel legno da forse 200 anni, Bologna si rivela sempre una sorpresa inaspettata e gradita. Nel Lazio invece c’è l’ormai famosissima montagna che si corrode con i suoi pochissimi abitanti che ancora ci vivono sopra. Insomma, per un weekend da sogno basta semplicemente mettere il naso fuori dalla porta e iniziare a camminare.

Ecco l’affascinante borgo etrusco nella classifica dei borghi più belli d’Italia chiamato la roccia sul velo d’argento

Una meta sorprendente si trova in Umbria, in provincia di Perugia. Eletto uno tra i borghi più belli d’Italia, ospita poco più di 15 mila persone e sorge su un promontorio del lago Trasimeno. Castel del Lago era già abitato in età Etrusca e fu addirittura ampliato sotto i Romani nel XIII secolo con la realizzazione della rocca del Leone, dalla quale prende il nome. È parte della comunità montana Trasimeno Medio Tevere. Di particolare rilevanza è anche il presidio slow food e l’importante produzione di olio e vino, che l’hanno fatto entrare a pieno titolo tra le città dell’olio e del vino.

Cosa visitare assolutamente

Le mete da visitare assolutamente sono diverse e tutte maestose. Immancabile una passeggiata alla scoperta del centro storico. È racchiuso da mura risalenti al XII e XIII secolo e vi si accede tramite 3 porte e, una volta all’interno, si passeggia tra strade, vicoli e piazze dove sorgono i luoghi principali: la Rocca e il Palazzo Comunale. Nella piazza principale, invece, si affaccia il Palazzo del Popolo caratterizzato da una torretta e una campana di avvistamento. Poi, bisogna anche visitare la Fortezza. La rocca del Leone domina dall’alto sia il lago che il centro storico. Sorge su un’Agropoli etrusca e presenta ben 4 torri che fortificano le mura della fortezza.

Il nome deriva dalla sua pianta a pentagono irregolare, che pare sia ispirata alla Costellazione del Leone. Si può arrivare solo attraverso la via di fuga dal Palazzo della Corgna, una camminata completamente al coperto. All’interno del Palazzo si trova anche un museo con affreschi risalenti al 1500. Ecco il bellissimo e l’affascinante borgo etrusco nella classifica dei borghi più belli d’Italia.