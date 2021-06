La Sardegna è un’isola incredibile e ricca di fascino. Ce la invidia tutto il mondo e anche quando pensiamo di conoscerla bene sa sorprenderci ancora. Esplorandola a fondo ci si rende conto di quanti paesaggi magnifici possano nascondersi al suo interno. E quello che racconteremo oggi non fa di certo eccezione. Infatti quest’isola surreale nel mare della Sardegna è un susseguirsi di emozioni indimenticabili tra calette, paesaggi e perfino un’area marina protetta.

Le bellezze naturalistiche di una regione paradisiaca

Come scordarsi gli incredibili paesaggi offerti dall’isola di Capo Testa che avevamo illustrato negli scorsi articoli. O le magnifiche spiagge di Costa Rei, accessibili anche per chi ha un budget più limitato. Un viaggio in Sardegna è un’esplorazione continua, tanto che troviamo sempre qualche scorcio suggestivo che non conoscevamo.

Un’isola leggendaria

Una tappa imperdibile per un viaggio in Sardegna è l’incantevole isola di Tavolara. Situata a nord-est di questa regione italiana, nel comune di Olbia, è intrisa di leggenda. Infatti, nella mitologia classica veniva rappresentata come la nave dei Feaci trasformata in pietra da Poseidone per aver riportato Ulisse a Itaca. Si dice inoltre che sia stata ribattezzata come “il regno più piccolo del mondo”, riconosciuto tale dalla Regina Vittoria in persona.

Cosa vedere a Tavolara

Quest’isola surreale nel mare della Sardegna è un susseguirsi di emozioni indimenticabili tra calette, paesaggi e perfino un’area marina protetta, quella di Tavolara e Punta Coda Cavallo. Si raggiunge comprando un biglietto per le imbarcazioni che salpano da Porto San Paolo, a circa 13 km da Olbia.

A Spalmatore di Terra, il punto di attracco, dopo aver fatto sosta al ristorante o al bar si può visitare il cimitero della famiglia reale dell’isola. Questo lembo di terra è inoltre il punto ideale per prendere il sole in una delle spiaggette vicine. I più preparati possono percorrere l’itinerario che porta a Punta Cannone e godere di un panorama unico. Altrimenti si possono fare piacevoli escursioni immersi nella macchia mediterranea tra piante di rosmarino, lentisco e ginepro.

Punta Timone e Cala di Levante sono poi sede di una base Nato, che occupa anche altre zone dell’isola. Il punto di riferimento è un vecchio faro altissimo ma tuttora abbandonato. Tavolara è perfetta anche per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni.