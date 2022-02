A 15 minuti da Firenze ci sono degli splendidi giardini storici che valgono la visita di un giorno a marzo

Riuscire a pianificare un viaggio o una vacanza di diversi giorni non è sempre facile. Lo abbiamo capito particolarmente negli ultimi anni, complice la pandemia che ha bloccato tutti i nostri progetti. Per questo, a volte, l’opzione migliore è quella di organizzare una breve visita nei luoghi che ci interessano.

Ma se pensiamo che per vedere le bellezze storiche e naturali che ci affascinano dobbiamo percorrere chilometri in auto, ci sbagliamo di grosso. A volte i posti più belli li abbiamo a due passi da dove abitiamo, senza rendercene conto.

Per esempio, a 15 minuti da Firenze ci sono dei giardini incantevoli che gli appassionati di arte e cultura non possono assolutamente ignorare. Sono la meta ideale per una toccata e fuga già a partire dal prossimo mese.

Villa Gamberaia

A pochi minuti da Firenze si ergono imponenti e maestose le colline della frazione di Settignano. Nel bel mezzo di questo paesaggio naturale sorge Villa Gamberaia, dalle origini antichissime. Appena arrivati, si può già godere dello splendido panorama con vista sul capoluogo toscano e sulla valle dell’Arno.

Le origini dell’edificio sembrerebbero risalire alla fine del lontano 1300. Il curioso nome deriverebbe dagli antichi allevamenti di gamberi in vasche praticati nella zona. Quella che era all’inizio una semplice casa venne ben presto convertita in una villa lussuosa grazie ad appositi interventi di manutenzione.

Eretta tutt’ora su un’estesa terrazza, la costruzione è delimitata da un vasto cortile con loggia e una cinta muraria. Tutt’attorno si estende un bellissimo giardino che impreziosisce ancor di più l’esterno della villa.

Che abitiamo vicino al capoluogo toscano o meno, non lasciamoci sfuggire l’opportunità di visitare i giardini di Villa Gamberaia. Natura e arte si incontrano qui e lasciano il turista di passaggio senza fiato. Una volta arrivati, diamo un’occhiata al suggestivo selvatico di lecci e al giardino della limonaia posti sul retro della villa. Ci si può arrivare passando per lo scenografico viale a prato denominato bowling green.

Alla fine di questo possiamo anche osservare la suggestiva grotta composta da stalattiti, conchiglie e sezioni di marmo bianco che la rendono alquanto affascinante. Più in là ci si sposta verso il gabinetto di roccaglia, ornato da nicchie e statue di terracotta.

Davanti all’ingresso della villa si può ammirare lo splendido parterre con le siepi di bosso e il belvedere. Quest’ultimo ci permette di gustare il panorama fantastico sulla valle in lontananza. Sia la villa che il giardino sono visitabili e per farlo si consiglia la prenotazione dal sito ufficiale.

