Fa sempre piacere ricevere dei regali, soprattutto nei momenti di festa, in cui acquistano anche un significato maggiore. Quando però i regali bisogna farli, non sempre è facile scegliere. A volte si guarda a cosa regalano gli altri o si chiede consiglio. Per facilitare la scelta, ecco 3 regali per le feste natalizie per lui e per lei che sono eleganti, simpatici e costano poco.

Cosa regalare a volte potrebbe diventare un rompicapo. Se il nostro partner ama lo sport e il fitness, qualche strumento tecnologico potrebbe essere gradito. La tecnologia, però, si sa costa. Se il nostro budget è ristretto, allora diamo spazio a idee alternative.

Per lui

Se il regalo sarà destinato ad un uomo, potremo regolarci così. Per gli uomini potremmo scegliere qualcosa di simpatico e utile allo stesso tempo. A volte anche una sorpresa, o qualcosa di inatteso o di buffo, potrebbe andar bene. Ciò che conta per l’uomo, se si tratta di chi si ama, è la persona che lo dona. Automaticamente quell’oggetto prenderà valore.

Potremmo regalare qualcosa che amano sempre indossare, ovvero i calzini. In questo periodo dell’anno meglio i calzettoni. Tutto ciò che riguarda il piede entra sempre nell’interesse di un uomo: calzini, calzettoni, scarpe, trousse di pulizia delle scarpe. Oggi, poi, la moda si sposta verso il rosso per le calze e non solo per loro. Un paio di calze rosse potrebbero essere una buona idea.

Al posto dei calzini, anche la sciarpa potrebbe risultare gradita. È un capo universale che si conserva volentieri nel guardaroba, anche per chi ne possiede già una.

Per non sbagliare allora sceglieremo in alternativa la classica bottiglia di vino o di liquore, ma anche di birra speciale.

Ecco 3 regali per le feste natalizie per lui e per lei che sono eleganti, simpatici e costano poco

Per la donna, invece, un regalo gradito è qualcosa che duri nel tempo. È l’occasione per rivivere il momento del dono con un profumo o una crema, un oggetto da indossare o da conservare.

Un paio di guanti potrebbero essere un regalo gradito, soprattutto se scelti con gusto e secondo tendenza. In questo modo si regala qualcosa che tiene le mani calde, e che trasmette anche un senso di eleganza.

Un altro regalo sempre utile e ben accetto è una piccola trousse per trucco. Non mancano mai le offerte nei negozi ed è possibile acquistare a un prezzo contenuto dei prodotti simpatici e di buona qualità. A parte i colori per il maquillage, potrebbe rivelarsi utile una crema per il viso. Nel periodo freddo, in cui la pelle arrossa e diventa secca, meglio una buona crema idratante.

Un regalo, che potrebbe apprezzare una donna, è la pietra portafortuna del segno zodiacale. In genere si tratta di pietre semipreziose, di prezzo accessibile e che promettono protezione e fortuna. Anche se non ci si crede, in questo periodo natalizio è qualcosa che potrebbe piacere.

In un regalo la cosa più importante è il sentimento che si riesce a trasmette.