Con un rialzo del 160% circa nell’ultimo anno, le azioni Comer Industries sono state tra le top performer di Piazza Affari. Tuttavia, la corsa potrebbe non essersi ancora conclusa, anzi. Infatti, c’è un livello oltre il quale le azioni Comer Industries potrebbero partire per un rialzo del 70%.

Ricordiamo che delle potenzialità del titolo parlavamo già a dicembre del 2020, quando facevamo notare come ci fossero tutte le condizioni affinché le azioni Comer Industries potessero esplodere al rialzo. Ed è proprio quello che è successo con un rialzo che ha portato in pochi mesi le quotazioni da area 10 euro a oltre gli attuali 20 euro per una performance di oltre il 100%.

Prima di occuparci dei potenziali futuri sviluppi, però, andiamo a vedere se dal punto di vista dei fondamentali questo scenario è credibile.

Dal punto di vista della valutazione la situazione è abbastanza complessa. Per il rapporto prezzo/utili e il Price to Book ratio le azioni Comer Industries risultano essere molto sopravvalutate. Lo scenario, invece, cambia se si guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, oppure al rapporto prezzo/utile futuro.

La confusione non diminuisce se si guarda al giudizio degli analisti. Se da un lato, infatti, il consenso è comprare, dall’altro il prezzo obiettivo esprime una sopravvalutazione del 6% circa.

C’è un livello oltre il quale le azioni Comer Industries potrebbero partire per un rialzo del 70%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Comer Industries (MIL:COM) ha chiuso la seduta del 13 dicembre a quota 31,4 euro in ribasso dell’1,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Il clima di incertezza che avvolte il titolo è confermato dall’analisi grafica. Come si vede dal grafico, infatti, da molte settimane a questa parte le quotazioni si stanno muovendo all’interno del range 29,8 euro. – 32,7 euro.

Una chiusura esterna a uno di questi due livelli potrebbe portare a un’accelerazione al rialzo al ribasso a seconda del livello superato.

Qualora si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea continua. In caso contrario, le quotazioni si muoverebbero al rialzo verso gli obiettivi indicati dalla linea tratteggiata.