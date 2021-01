Ogni segno zodiacale è dotato delle sue qualità ma anche di qualche punto debole. Poiché ogni persona è in cammino, pur essendo libera è anche soggetta alle forze negative come ci insegnano le varie tradizioni spirituali del mondo. In aiuto ci vengono le pietre che con le loro vibrazioni positive ci aiutano a vincere i nostri lati deboli e a proteggerci dalle energie negative. Ecco allora le pietre portafortuna e quelle protettive dalle forze negative che ogni segno zodiacale deve avere.

L’Aquario

È il segno che inaugura la nuova era appena cominciata con le caratteristiche comuni a quelli del segno, cioè di fratellanza e universalità. Quando si vive in un ambiente mentalmente chiuso, l’Aquario soffre ed è soggetto a stress. Ma lui combatte sempre per far progredire l’umanità. In questo compito è importante l’Acquamarina, che protegge anche dalle forze oscure e instrada verso i sentieri della luce. L’acquario ama molto la socialità e a volte trova difficile stare con una sola persona. Per bilanciare questa tendenza va bene il Quarzo Rosa.

I Pesci

I Pesci si muovono nell’acqua come a metà fra il mondo terrestre e quello del Cielo. Non a caso è un segno sensitivo, per cui esposto agli influssi delle correnti negative, portate a volte anche dagli altri. La pietra che protegge i pesci è l’Ametista, che li rapporta sempre ai piani superiori e nello stesso tempo modula la loro naturale attenzione agli altri. Dotati di grande sensibilità si è molto inclini al dominio artistico. Ma a volte ci si estranea dalla realtà e la pietra che li ricentra è l’Eliotropio.

L’Ariete

L’Ariete è dotato di un carattere forte ed è un possibile leader. Il suo colore è il rosso e il rubino è la pietra che esalta queste sue caratteristiche. D’altra parte bisogna vincere la voglia egoistica di passare sopra agli altri, spinti anche da una naturale impulsività. Allora la pietra che meglio potrebbe equilibrare questa tendenza è il Diaspro rosso, perché spinge a riflettere e mitiga l’impulsività. Quella che protegge l’Ariete dagli influssi negativi è l’Agata di Fuoco.

Il Toro

Tra le pietre portafortuna e quelle protettive dalle forze negative che ogni segno zodiacale deve avere, sono da citare anche quelle del Toro. Il Toro sa ben costruire la sua vita attorno a scelte pratiche e durature. È dotato del senso di giustizia e lealtà, e la pietra che gli si addice è lo Smeraldo. Questa asseconda anche la sua sensualità a causa della presenza nel segno del pianeta Venere. Al contrario il Toro può soffrire di eccessiva rigidità e monotonia, in questo caso la pietra giusta è l’Acquamarina, che spinge al cambiamento. La pietra che lo protegge dalle vibrazioni negative aprendolo agli aspetti spirituali della vita è il Quarzo Rutilato.

I Gemelli

La capacità naturale dei gemelli è quella di porre attenzione a più cose nello stesso tempo. Sono dotati per il lavoro in multitasking, che richiede molte energie e che non tutti sanno fare. La pietra che può aiutare in questo senso è l’Agata che fa come da messa a terra, scaricando la tensione e il nervosismo che facilmente si creano. Poiché spesso i Gemelli si fanno trasportare dalla fantasia, essendo anche dei buoni comunicatori, capita di allontanarsi dalla verità. In questo caso il Topazio Blu è la pietra che ci vuole. La pietra che protegge i gemelli e l’Apofillite, aiutandoli a integrare i vari aspetti della vita.

Il Cancro

Le persone del Cancro sono dotate di una naturale intuizione, per cui sono aperte alla dimensione spirituale. La pietra che si addice a questa loro capacità è la Pietra di Luna, che proietta verso la chiaroveggenza e la chiaroudienza. Si è anche compassionevoli e aperti alle necessità altrui. La difficoltà del Cancro è di lasciar andare il passato e le persone ad esso legate e la pietra che può essere di aiuto è l’Agata Dendritica. La pietra protettiva del Cancro è la Pietra di Luna e il Diaspro rosso che permette di realizzare la propria missione di venire incontro agli altri.

Il Leone

Il leone è un leader con un’immagine molto positiva di sé stesso e delle sue capacità. Il suo problema è di saper relazionarsi con gli altri imparando a rispettarli senza prevaricare. Inoltre non sempre ciò che si vuole corrisponde a ciò che è bene fare, per questo la pietra dell’Occhio di Tigre aiuta a domare le proprie pulsioni quali l’orgoglio. La Kunzite aiuta ad accettare le critiche che il leone non ama ricevere. Per aprire il lato spirituale e vincere l’egocentrismo del Leone ci vuole la Rodocrosite.

La Vergine

È un segno che rivela capacità organizzative e di pianificazione, per cui cerca in ogni cosa di riflettere e trovare le soluzioni opportune. La pietra che asseconda queste tendenze è la Sardonice, anche aiutando la propensione a mettersi al servizio degli altri per migliorarne la vita. Il Topazio Blu bilancerà questa tendenza di andare verso gli altri con l’ascolto e la realizzazione anche delle proprie esigenze. Il difetto della Vergine è di cadere nella ipercriticità verso sé stessi, e ciò di cui c’è bisogno è la Tormalina Rossa. La pietra che protegge dalle energie negative è l’Ametista, soprattutto se si lavora in ambiente medico.

La Bilancia

La virtù peculiare della bilancia è l’equilibrio, in tutti i suoi aspetti. Niente esagerazioni, gusto nelle cose, tatto nei comportamenti, misura in tutto. Una pietra che serve ad assecondare e a promuovere questo stile di vita è lo Zaffiro Blu che mantiene e ripristina, se necessario, il senso di equilibrio nelle cose. Il lato negativo della bilancia è quello di creare un equilibrio che alla fine gioca sempre a suo favore e in questo senso la pietra opportuna è il Mangano Calcite. La Bilancia si protegge dalle energie negative, attirando quelle positive con l’Ametista.

Lo Scorpione

Lo Scorpione è una persona che si riconosce dal suo sguardo magnetico e dalla sua forza interiore. Ha ottime doti di intuizione ed è governato dal pianeta Plutone, per cui è attirato verse le forze oscure. La battaglia dello Scorpione è quella di vincere i suoi istinti per trasformarsi in una leadership spirituale. La pietra di cui ha bisogno è la Malachite per armonizzare meglio le sue tendenze, e aprirlo ai piani spirituali superiori. E la pietra del Quarzo Scettro per invertire e trasformare la sua forza sessuale in forza spirituale.

Il Sagittario

Le pietre portafortuna e quelle protettive dalle forze negative che ogni segno zodiacale deve avere comprendono anche il Sagittario. La persona del Sagittario la si riconosce per la sua apertura, schiettezza e allegria. Se c’è una cosa che ama fare sono i viaggi, non solo fisici, ma anche con la mente, per cui a volte in questo girovagare manca di costanza nel raggiungere i suoi obiettivi. Per questo motivo la pietra che più si addice al Sagittario è il Topazio Giallo, che darà fiducia e aiuto nella realizzazione. I viaggi del Sagittario rappresentano anche la sua ricerca spirituale sul significato della vita. La pietra che lo proteggerà in questo cammino è la Labradorite Gialla.

Il Capricorno

Un segno i cui rappresentanti dimostrano un carattere serio, ma non senza la giusta dose di umorismo, amano una vita organizzata e sono rispettosi delle regole. Non a caso nella scelta del lavoro prediligono le forze dell’ordine. La pietra che li aiuta è l’Onice Nero che li rinforza nella loro struttura mentale. Poiché amanti delle regole esterne, hanno difficoltà a sintonizzarsi con la propria voce interiore e a credere di più in sé stessi. A questo allora provvederà la Pietersite. La pietra che protegge il Capricorno è l’Ossidiana Nera.

