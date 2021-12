Molti pensano ai regali di fine dicembre per le feste natalizie. C’è anche chi il regalo lo cerca per sé stesso, conoscendo meglio le sue esigenze. Ebbene, la scelta è ampia soprattutto per chi predilige lo sport e il fitness. Così per migliorare le proprie prestazioni e controllare alcuni parametri, si cercano interessanti oggetti smart. Allora altro che contapassi, per chi ama sport e fitness ecco 3 imperdibili accessori per migliorare la dieta, l’ossigeno e la postura.

Quando si parla di regali di Natale, si guarda a ciò che si ama, ma anche al portafoglio. Non si può spendere su tutto ciò che si vuole e si cerca un oggetto abbia anche una sua utilità. Meglio ancora se durano per un po’ di tempo e possono accompagnarci in ciò che ci piace fare. Sul mercato ci sono tantissimi regali tecnologici, primo fra tutti gli smartwatch che stanno avendo sempre più un successo maggiore.

Smartwatches, non solo l’ora

In effetti è difficile resistere al richiamo di un orologio da polso che possa consigliare sugli allenamenti e dire anche come migliorarli. Sport a parte, anche la salute potrebbe essere monitorata. Se in passato per controllare il cuore con l’elettrocardiogramma necessitava applicare tanti sensori sul petto, oggi non è più così. I sensori si spostano sul polso e sono a scansione infrarossa. Possono misurare la pressione sanguigna, la quantità di ossigeno nel sangue e in futuro anche il livello di zuccheri.

Gli smartwatch si trovano per tutte le tasche. Ci sono poi degli oggetti simili e ultimamente ne sono usciti alcuni ad un prezzo molto accessibile, intorno ai 50 euro. Per gli amanti dello sport sono l’ideale perché riescono a monitorare l’attività fisica nei diversi sport. Tengono sotto controllo anche la misurazione di parametri come l’ossigeno, importante per chi pratica attività fisica.

Tenere la schiena dritta

Parliamo del cosiddetto “correttore di postura”, un piccolo oggetto smart che si collega tramite app al telefono. Si applica giusto al dorso, proprio sulla colonna vertebrale. Attraverso una leggera vibrazione ci può indicare se la schiena è in posizione corretta oppure no. Molto utile per chi fa sport di equilibrio e anche per chi lavora molto in scrivania.

Una bilancia speciale

Se in passato le bilance si limitavano a registrare il peso, oggi invece fanno molto di più. Le bilance smart permettono anche di analizzare la composizione del nostro corpo, per dirci quanta massa magra e quanta grassa abbiamo accumulato. Tutto attraverso collegamento al nostro smartphone e aggiungere anche suggerimenti sull’alimentazione. Per un regalo utile, non ci resta che fare una scelta intelligente, ovvero smart.

