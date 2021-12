Il Natale arriva con il suo bel carico di festa e voglia di regali. Certamente si sta già pensando a scegliere qualcosa di simpatico e che possa risultare gradito. Intanto quest’anno ci si orienterà verso qualcosa di più semplice secondo gli esperti economisti. Di fatto, però, regalare una bottiglia resta sempre un classico che potrebbe essere molto apprezzato. Così oltre a rhum e whisky, ecco 3 bottiglie eccellenti e italiane da regalare a Natale a un prezzo accessibile.

Il profumo del Natale sta già invadendo le strade delle città e dei paesi. Passeggiando tra le installazioni luminose si pensa anche ai regali. La classica bottiglia potrebbe essere la scelta giusta.

La birra

Tra le bottiglie che potremmo regalare, certamente, ci sono quelle premiate a novembre con una medaglia d’oro. Sono 11 bottiglie tutte italiane e a prezzi molto accessibili. Hanno vinto il premio internazionale tra ben 35 nazioni partecipanti e 1.800 birre in gara. Queste birre italiane e artigianali hanno vinto il celebre concorso Brusells Beer Challenge 2021.

Oltre a rhum e whisky, ecco delle bottiglie eccellenti e italiane da regalare a Natale a un prezzo accessibile

Il vino è sempre ben gradito come dono, soprattutto se ha una storia da raccontare. Il miglior vino europeo costa meno di 10 euro ed è tutto italiano. Fa parte della produzione piemontese di Villa Sparina, casa vinicola che ha vinto European Winery of the Year per Wine Enthusiast per il 2021. Troviamo qui la Barbera Monferrato e il bianco Monferrato, oltre ad altre bottiglie di prezzo superiore.

Ma in Italia c’è anche il Verdicchio di Jesi Classico Superiore 2019 di Bucci, che è arrivato al secondo posto nella classifica mondiale. La celebre rivista americana del settore Wine Enthusiast per il 2021 lo ha scelto fra altre 100 bottiglie di tutto il Mondo. Al primo posto un vino rosso francese lo Château Siran 2018 Margaux. Il verdicchio italiano premiato ha un prezzo attorno ai 20 euro.

La grappa

Se c’è un liquore che vanta origini 100% italiane, questo è proprio la grappa. Alcuni dicono che sia il miglior liquore per digerire, altri l’apprezzano per il suo gusto unico. Ci sono grappe italiane che appartengono a distillerie storiche. La grappa si produce distillando con gli alambicchi le vinacce scelte. Ebbene secondo Wine Entusiast, nel 2019 la Nonino è stata considerata la distilleria migliore del Mondo. Quest’anno inoltre la prestigiosa rivista tedesca “Falstaff” ha dato ben 100 punti alla grappa riserva 27 anni della Nonino. Nella vita della rivista solo altri due liquori hanno raggiunto tale cifra.

Ma in Italia ci sono delle distillerie storiche come la Nardini. A luglio 2021 in occasione della International Wine & Spirit Competition 2021, che si è tenuta a Londra, la distilleria Nardini ha ricevuto la medaglia d’oro ‘Outstanding’ nella categoria Spirits per la sua “Grappa Extrafina della Selezione Bortolo Nardini”.

Quest’anno la Grappa Castagner è stata premiata dalla Guida Bibenda 2022, conquistando i 5 Grappoli d’oro. A conferma di qualità.

Tutte queste bottiglie possono costituire dei regali interessanti e a un prezzo ragionevole.