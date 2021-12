Arriva l’anno nuovo e siamo tutti curiosi di sapere come sarà. Soprattutto quali sorprese ci riserva e se si riuscirà ad avere fortuna con i soldi, semmai con qualche vincita. Eppure parlando di benessere finanziario, non bisogna pensare necessariamente ad una vincita al lotto. Infatti altro che improbabili vincite al gioco, il 2022 porterà successo sul lavoro a questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna.

Dicembre ci porta, ogni giorno che passa, sempre più vicino alle feste natalizie. Possiamo camminare tra le strade addobbate di luci colorate, che donano ottimismo e fiducia. Per alcuni segni la fine di dicembre sarà particolarmente fortunata. Ci vuole sempre un poco di magia per vivere in allegria le feste.

Tuttavia si pensa anche all’anno che verrà, sperando che possa regalarci qualche buona emozione. Se si vuole conoscere qualche previsione, allora potremmo attenderci anche un anno sorprendente e un po’ strano.

L’importante è che possiamo guardare al 2022 con occhi sereni. Ciò che può renderci più tranquilli è il lavoro. Per chi non ce l’ha ancora, che possa essere l’anno della svolta, e per gli altri che continui in meglio.

L’oroscopo, dal canto suo, ci racconta un 2022 particolarmente positivo per 3 segni zodiacali, proprio per il lavoro.

Cominciamo con il Cancro, un segno tutto famiglia e sentimenti, ma che avrà un anno splendido sotto diversi aspetti, tra cui il lavoro. Però, attenzione, i primi due mesi dell’anno non saranno niente di nuovo, forse ci sarà anche qualche difficoltà. Ma la musica cambierà subito dopo, in cui tutto sarà molto più facile e soprattutto lavorare porterà più soddisfazione. Il momento più fortunato si avrà dopo metà aprile, in cui forse ci potrà scappare una promozione, realizzare qualche sogno nel cassetto o una vincita al gioco.

Un segno a tutto spiano

Per il Capricorno sarà un anno eccezionale e il cielo zodiacale si schiererà tutto dalla sua parte. Molta energia in giro darà tanta voglia di impegno e possibilità di superarsi, soprattutto nella ricerca di novità. Si sentirà una maggior esigenza di comunicazione nell’ambito lavorativo, cosa che migliorerà non poco le relazioni. I primi tre mesi dell’anno saranno particolarmente favorevoli. È proprio in questo periodo che si potrà avere qualche buona notizia.

Per i Pesci

I Pesci avranno i primi quattro mesi dell’anno baciati dalla fortuna. Un cielo spettacolare sotto l’influenza di diversi pianeti invita a profittarne. Sarà l’occasione di vincere la solita indecisione e farsi avanti. Si potrà trovare un lavoro, oppure ingrandire l’attività o un cambio di settore. Tutto sarà possibile in questa primo quadrimestre dell’anno. Poi le cose richiederanno attenzione fino ad ottobre, per riaprirsi in seguito. Un anno che potrà iniziare a gonfie vele e terminare in modo altrettanto positivo. Da non lasciarsi scappare un colpo di fortuna a cavallo fra aprile e maggio.

