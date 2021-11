Nuove opportunità di lavoro in banca con Unicredit SpA. Il Gruppo, fra i maggiori del settore in Europa, è alla ricerca di personale da inserire in diverse sedi italiane. Tuttavia, non sono da meno le posizioni per tirocini all’estero con il programma International Internship Program, rivolto sia a studenti che a neolaureati. Scopriamo di seguito quali sono le offerte di lavoro disponibili, gli ambiti e i luoghi di interesse e come partecipare alle candidature.

Un quadro da oltre 88.000 dipendenti

Ci sono tantissimi posti di lavoro in banca disponibili con incredibili opportunità di carriera per giovani senza esperienza presso Unicredit. Con filiali sparse su gran parte del territorio nazionale e la sua presenza in altri 18 Paesi, il Gruppo conta ad oggi oltre 88.000 dipendenti. Le posizioni aperte sono rivolte perlopiù a laureati e studenti, anche senza esperienza pregressa, oltre che a professionisti esperti. Ne sono esempio le opportunità di Consulente di Agenzia e di Filiale, i programmi di Internship e i profili specializzati, come Head Of Quality Assurance.

Per il ruolo di consulente

UniCredit ricerca periodicamente giovani da inserire nei ruoli di Consulente di Agenzia e Consulente di Filiale. Per il primo, il candidato ideale ha una età non superiore ai 29 anni e una spiccata conoscenza della lingua inglese. Segue una laurea in Scienze della Comunicazione o Politiche o in discipline matematiche, economiche o giuridiche. Infine, è richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office. Le sedi interessate sono su Milano, Modena, Torino, Bologna, Verona, Roma, Napoli e Palermo.

Il candidato ideale per il posto di Consulente di Filiale ha una laurea di primo o secondo livello nelle stesse materie del Consulente di Agenzia. Anche in questo caso è richiesta una buona conoscenza dell’inglese, cui si aggiungono spiccate doti relazionali.

Le opportunità di lavoro e di carriera con Unicredit non finiscono qui. Sono disponibili tantissime altre posizioni su Milano per professionisti esperti, così come i programmi di tirocinio per giovani senza esperienza. Per avere una panoramica ampia di tutte le offerte di lavoro di Unicredit visitiamo la pagina dedicata. Qui potremo effettuare una ricerca per parola chiave oppure visualizzare l’elenco di tutte le opportunità disponibili.

