Molti hanno in casa sia un cane che un gatto. Quando giocano insieme sono così carini e buffi che la prima cosa che facciamo è prendere il cellulare per immortalare quel momento. Eppure in pochi sanno quale sia il cane o il gatto perfetto per il proprio segno zodiacale secondo l’oroscopo.

In base alle caratteristiche che ognuno di noi ha, l’oroscopo ci suggerisce quali razze di cane e gatto adottare.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Magari possiamo prendere spunto dall’oroscopo e adottare proprio la razza perfetta in base al nostro segno zodiacale.

Segni di fuoco

L’Ariete è caratterizzato da coraggio, entusiasmo e istintività. L’intraprendenza del Bulldog Francese e la determinazione del Main Coon sono perfetti per i nati sotto il segno. Il Leone è caratterizzato da fierezza, eleganza e spirito avventuriero. Il cane perfetto è l’American Staffordshire, dotato di orgoglio e amante delle avventure; come il Siberiano, un leone in miniatura.

Il Sagittario è caratterizzato da espansività ed energia e queste lo portano a circondarsi sempre di persone fedeli e, di conseguenza, ad odiare la solitudine. Ecco perché il Dalmata è la razza perfetta per un Sagittario così come l’Europeo.

Segni di terra

Il Toro è caratterizzato da calma e pazienza ma quando c’è da combattere è sempre in prima fila. Il Beagle è l’ideale per il Toro per la sua dolcezza e determinazione innate; stesse caratteristiche del Gatto d’Angora, con questa razza ci saranno coccole a gogò.

La Vergine è caratterizzata da precisione e spiccato senso di responsabilità. Il cane ideale è il Barboncino in quanto dolce, leale e responsabile. Il Blu di Russia è, invece, la razza di gatto perfetta perché docile, attenta e affettuosa.

Il Capricorno è caratterizzato da razionalità e riservatezza. Stesse caratteristiche dello Shiba Inu, diffidente con gli estranei e amorevole e protettivo con il padrone. Il Bombay è riflessivo e tranquillo ma molto coccolone.

Segni d’aria

La Bilancia è caratterizzata dalla ricerca di armonia e gusto per la bellezza e l’eleganza. Per questo, l’ideale sarebbe il Levriero Afgano, intelligente, raffinato, dolce e socievole. Il Ragdoll è, invece, perfetto come gatto per il suo equilibrio e la sua bellezza.

Il segno dei Gemelli è caratterizzato da socievolezza, bontà e simpatia. Ecco perché il Labrador Retriever è perfetto, nonché il Siamese poiché estroverso e giocherellone. L’Acquario è caratterizzato da timidezza, indipendenza e da spirito sognatore. Il Border Collie e il Certosino sono le razze ideali poiché indipendenti, intelligenti ed estremamente devoti.

Segni d’acqua

Il Cancro è caratterizzato da sensibilità e amore verso il prossimo. Il Maltese e il Persiano sono perfetti perché amano la tranquillità, sono leali e sensibili. Lo Scorpione è caratterizzato da forza ed empatia. Ecco perché il Pastore Tedesco, dotato di forza e sensibilità, è l’ideale, nonché il Sacro di Birmania.

Il segno dei Pesci è caratterizzato da genialità e romanticismo. Caratteristiche di un meticcio, nonché di un gatto del Bengala.

In pochi sanno quale sia il cane o il gatto perfetto per il proprio segno zodiacale

Che coppie avvincenti! A proposito, se abbiamo l’intenzione di prendere un nuovo cane o gatto affinché faccia compagnia al nostro Fido, ecco come aiutare l’interazione e la socializzazione con questi pratici consigli.