Non solo l’amica geniale, anche questi 2 libri di Elena Ferrante sono da leggere assolutamente per lasciarsi travolgere dalle emozioni

La terza stagione de L’amica geniale è finita e già ne sentiamo terribilmente la mancanza. Le storie tormentate di Lila e Lenù, Pietro, Enzo e i Solara, ci hanno tenuti incollati allo schermo per 4 puntate molto potenti.

Siamo stati con il fiato sospeso, vivendo le vicende amorose e di vita di queste 2 ragazze che ci hanno indubbiamente catturato.

La forza vera di questa storia, però, pone le fondamenta sulla scrittura tagliente, precisa e intima di Elena Ferrante. La scrittrice, la cui identità rimane ancora oggi misteriosa, si fa notare per l’incredibile capacità di scavare nell’animo umano e di restituire stralci di vita ed emozioni comuni a tutti.

La lotta per l’affermazione, la quotidianità noiosa e monotona, le ingiustizie, le emozioni che non si possono mettere a tacere ci hanno fatto, senza dubbio, innamorare di questa serie. E non siamo i soli, visto che il prodotto è uscito dai confini nazionali e ha riscosso grandissimo successo anche all’estero.

Oltre a questo grande prodotto, però, Elena Ferrante ha scritto tanti altri libri altrettanto intensi e meritevoli di attenzione. Scopriamone insieme 2 tra i più belli.

La vita bugiarda degli adulti

Se c’è un libro che tutti, ma proprio tutti, dovremmo avere sul nostro comodino, è La vita bugiarda degli adulti.

Se non altro perché questo scritto parla di noi, di tratti di vita comuni a tutti, in cui ognuno di noi potrà leggere e ritrovare parti di se stesso.

In quest’opera, Elena Ferrante mette in scena una tragedia familiare, che nulla ha a che fare con la salute, ma con i sentimenti. Il mondo dorato di una bambina si colora di toni cupi quando scopre che la felicità dietro cui si reggeva la sua famiglia era, in realtà, una calma apparente.

Una storia vera, a tratti truce ed estremamente sincera, che ha molto in comune con la vita reale. Oltretutto, questo scritto ha ispirato anche una nuova serie tv, che a breve in uscita su Netflix.

L’ambientazione, poi, ha molti tratti in comune con L’amica geniale, per cui gli affezionati potranno avere pane per i loro denti. 326 pagine da leggere tutte d’un fiato.

Proseguiamo con un libro più corto, ma non per questo meno intenso, La figlia oscura.

In meno di 150 pagine, Elena Ferrante mette in scena la vita di una donna, Leda, che dopo il divorzio, vive e si dedica alle figlie.

Queste, però, la sorprenderanno con una partenza per raggiungere il padre, all’altro capo del Mondo. Sembra la fine e l’inizio dello sconforto, ma così non sarà. Questa nuova vita della donna, si riempirà di nuovi incontri, conoscenze e avventure, e lo scenario sarà quello che nessuno si sarebbe aspettato.

Non solo l’amica geniale, quindi, ma lasciamoci coinvolgere dalla penna di questa scrittrice, perché trovare un talento del genere è davvero raro.