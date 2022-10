Netflix è un contenitore ricco di contenuti, sempre pronto a stupirci con nuovi film e serie TV emozionanti. La navigazione su questa piattaforma è molto semplice, poiché permette a chiunque di navigare in base ai propri gusti.

Dalle serie romantiche a quelle d’avventura fino ai film horror o thriller, Netflix è sempre al passo coi tempi. Gli ultimi giorni sono stati molto fiorenti soprattutto per gli appassionati del genere thriller. Per tutti loro, infatti, ci sono 2 prodotti, uno appena uscito e l’altro meno recente, sicuramente da non perdere.

L’aspetto che dovrebbe attrarci immediatamente alla visione di questi film è la storia su cui sono basati. Uno di questi, il più tremendo, si basa addirittura su una storia vera.

Già questo dovrebbe bastarci e convincerci a premere “play” su queste ottime e imperdibili serie degli ultimi tempi.

3 delle migliori serie thriller da vedere appena possibile su Netflix

I più appassionati hanno sicuramente già capito che la serie a cui ci stavamo riferendo nelle righe di cui sopra è quella su Dahmer.

Il titolo preciso è “Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer”, e descrive la storia vera di uno dei killer più spietati di sempre.

Responsabile di 17 omicidi, Dahmer è anche colpevole di aver utilizzato metodi molto cruenti. Stiamo parlando di cannibalismo e altre pratiche davvero orribili.

La serie ha, sin da subito, catalizzato l’attenzione del pubblico, conquistandosi da subito la prima posizione tra i più visti di Netflix.

Anatomia di uno scandalo

Il secondo prodotto di cui vogliamo parlare oggi è sicuramente meno cruento, ma coinvolgente in egual misura.

Si tratta di “Anatomia di uno scandalo”, miniserie che si snoda tra segreti, misteri e crimini. Le fantastiche Sienna Miller e Michelle Dockery sono tra i protagonisti di questa serie in cui niente è come sembra.

I sei episodi durano meno di 50 minuti l’uno e creano un prodotto a metà strada tra un thriller psicologico e un legal drama.

Élite

Sta per uscire l’ultima entusiasmante stagione di Élite, serie spagnola che tiene col fiato sospeso dall’inizio alla fine. In questa serie gli amori adolescenziali diventano teatri di macabri omicidi e perfidi segreti nascosti.

La trama è senza dubbio molto coinvolgente, anche grazie all’ingresso di tanti nuovi personaggi. Considerando il livello delle passate stagioni, c’è da scommettere che anche quest’ultima sarà assolutamente imperdibile.

Siamo senza dubbio di fronte a 3 delle migliori serie thriller da vedere su Netflix ora.

E, per rilassarsi con storie decisamente più leggere, consigliamo anche altre 3 serie davvero emozionanti, sempre in onda di Netflix.

