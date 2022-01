Scatena l’appetito al primo sguardo. Il suo interno è goloso e filante e il suo involucro è friabile al punto giunto. Facile, veloce e piuttosto economica, la pizza ripiena che stiamo per preparare questa sera sfrutta la verdura di stagione e costa davvero pochissimo.

D’altronde, è sempre una bella soddisfazione portare in tavola prelibatezze fatte in casa. Per accontentare i bambini e gli adulti in un colpo solo, cosa c’è di meglio di una pizza rustica appena sfornata? Sicuramente è un modo utile per preparare qualcosa di gustoso da mettere sotto i denti, ma allo stesso tempo anche di consumare gli alimenti che abbiamo in casa.

Ogni stagione ha i suoi prodotti principali e basterà dare un’occhiata alla nostra rubrica di cucina per farsi ispirare da ricette buonissime, facili e veloci. Molto spesso sono preparazioni scovate dal web che pullulano sui social e che piacciono sempre di più agli utenti, al punto da diventare ricette virali da copiare subito.

Tra le popolarissime ricette semplici e veloci, troviamo anche la focaccia all’uva pronta in pochi minuti per deliziare gli ospiti in un lampo.

Sicuramente, sfruttare i prodotti di stagione in cucina è la scelta più furba da fare. Moltissimi sono gli alimenti che regalano sapori unici a prezzi davvero esigui. Qualche giorno fa avevamo mostrato come cucinare un cavolfiore in 10 minuti con un ingrediente amatissimo per un gustoso contorno perfetto.

Sempre con i cavolfiori possiamo creare queste velocissime e sfiziose polpette dal cuore morbido.

Questa sera, invece, parleremo di un altro ingrediente che si trova facilmente in questo periodo preparando una pizza ripiena davvero golosa.

É un trionfo di sapori questa pizza ripiena che salva pranzo e cena con pochi euro e verdura di stagione

Di seguito, ecco tutto l’occorrente per una teglia da 24 cm

Ingredienti

1 chilo di farina tipo 00

600 millilitri di acqua tiepida;

2 pizzichi di sale;

1 bustina di lievito di birra secco;

1 pizzico di zucchero;

olio extra vergine di oliva.

Ripieno

1 verza;

aglio e sale q.b.;

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

100 grammi di pancetta affumicata;

4 cucchiai di formaggio grattugiato.

Procedimento

Far sciogliere il lievito e lo zucchero l’acqua tiepida. Poi, versare la farina in una ciotola e aggiungere l’acqua con lievito e zucchero. Mescolare fino a raggiungere una consistenza omogenea.

Poi, prendere un’altra ciotola, versare sulle pareti un filo d’olio e trasferire al suo interno l’impasto. Coprire con un coperchio e far lievitare per circa 2 ore.

Intanto, preparare il ripieno. Eliminare le foglie più esterne della verza e tagliare il resto a striscioline. Lavarle sotto l’acqua corrente e poi farle cuocere in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Aggiungere anche il sale e lasciar cuocere per circa 15 minuti.

Prendere l’impasto e lavorarlo su un piano di lavoro infarinato. Tagliarle in due parti, di cui una leggermente più grande e stenderle con le dita, o con un mattarello.

A questo punto, prendere una teglia e olearla poi adagiare e far aderire la parte più grande dell’impasto allo stampo per creare la base. Poi, versare la verza, cospargere i cubetti di pancetta e spolverare con il formaggio grattugiato. Stendere anche la seconda parte dell’impasto e sigillare con una forchetta le due parti.

Spennellare con un po’ d’olio e infornare. Far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180°C per circa 40 minuti. Per i primi 30 minuti si consiglia di coprire la pizza con un foglio di alluminio.

Dunque, davvero è un trionfo di sapori questa pizza ripiena che salva pranzo e cena con pochi euro e verdura di stagione.