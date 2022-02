Insieme a WhatsApp e Telegram, una delle piattaforme di messaggistica istantanea più utilizzata al Mondo è sicuramente Messenger.

Quest’applicazione, infatti, conta attualmente circa 1,3 miliardi di utenti registrati e il numero continua a crescere. Grazie ad essa, tutti gli utenti di Facebook possono scambiarsi, tramite chat private o di gruppo, messaggi, foto, video, audio, chiamate e tanto altro.

Anche Messenger, come tutte le altre applicazioni, si aggiorna continuamente per migliorare l’esperienza degli utenti.

Infatti, proprio negli ultimi giorni, Meta ha annunciato l’implementazione di nuove funzionalità che andranno ad arricchire questa piattaforma. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Finalmente stanno per arrivare anche su Messenger queste nuovissime funzionalità che tutti stavamo aspettando

Come riporta anche il blog ufficiale di Meta, la prima novità riguarda la registrazione di messaggi vocali. Infatti, come nel caso di WhatsApp, anche su Messenger si potranno effettuare una serie di operazione prima dell’invio di un vocale. Ad esempio, si potrà mettere in pausa, ascoltare l’anteprima del messaggio ed eventualmente eliminarlo o continuare a registrare.

Inoltre, finalmente la durata dei messaggi vocali aumenterà da un minuto a 30 minuti. Questo sarà davvero un grande passo in avanti per Messenger e renderà felici moltissimi utenti. Attualmente, infatti, lo scambio di messaggi vocali, con un limite di durata così basso, risulta molto scomodo e quasi impraticabile.

Tant’è vero che, a causa di questa difficoltà, molte persone si spostano su altre piattaforme come ad esempio WhatsApp o Telegram per comunicare meglio. Questo nuovo aggiornamento, invece, migliorerà sicuramente l’esperienza ed aumenterà la permanenza su Messenger.

Vanish Mode

Con l’idea di volersi avvicinare agli standard di WhatsApp, anche su Messenger si introdurrà la “Vanish Mode”. In sostanza, finalmente stanno per arrivare anche su Messenger i cosiddetti messaggi “effimeri”.

Si tratta di messaggi che una volta inviati e visti dal nostro contatto, si autodistruggeranno. Per attivare questa modalità, basterà soltanto aprire una chat e scorrere verso l’alto. Da qui si potranno inviare non solo messaggi di testo e vocali, ma anche immagini, GIF, adesivi e reazioni. Per ritornare nella chat normale, basterà ripetere la stessa gesture, scorrendo nuovamente verso l’alto.

Una novità solo per gli Stati Uniti

Oltre ai messaggi vocali ed ai messaggi effimeri, un’altra novità che si introdurrà saranno gli “Split Payments”. Disponibile, per ora, soltanto negli Stati Uniti, questa funzionalità permetterà l’invio di denaro ad un gruppo di persone, dividendo equamente la somma o personalizzando l’importo.

Questa funzione potrebbe essere molto utile quando si effettuano, ad esempio, delle spese in comune, o quando si devono rimborsare più persone contemporaneamente.