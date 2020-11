Stuzzicanti e friabili dal cuore decisamente ricco di gusto, i medaglioni di patate saranno una vera soddisfazione per il palato. Un secondo piatto da sfoggiare in tutte le occasioni. Una preparazione differente che regalerà quel tocco di originalità in più al pranzo o alla cena. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

7 patate grandi o 8 medie;

150 g di farina tipo 00;

1 uovo;

30 g di burro;

sale q.b.;

Per il ripieno

400 g di funghi, possibilmente champignon;

1 cipolla;

sale e pepe q.b.

Ricetta semplice dei medaglioni di patate e funghi per appetitosi momenti di gusto. Preparazione

Realizzare i medaglioni di patate ripieni non risulta affatto difficile. Innanzitutto, è necessario lavare e sbucciare le patate che dovranno essere bollite in una pentola capiente. Una volta cotte, le patate andranno schiacciate con l’aiuto di uno schiacciapatate e inserite in una ciotola. Successivamente, aggiungere l’uovo, il burro tagliato a pezzetti ed un pizzico di sale. Mescolare con cura. Setacciare la farina ed incorporarla al composto di patate. Mescolare fino a quando il composto non diventa omogeneo e liscio.

A questo punto, lavare e tagliare i funghi a pezzetti. In una padella antiaderente, soffriggere la cipolla tagliata e fette sottili con un filo d’olio extra vergine d’oliva. Dopo un minuto, aggiungere i funghi, precedentemente strizzati per eliminare l’eccesso di acqua causato dal lavaggio. Per i più golosi, in questa fase, insieme ai funghi, è possibile aggiungere e far cuocere anche circa 500 g di carne macinata. Condire con sale e pepe e lasciar cuocere per 10 minuti.

Dall’impasto di patate, staccare e modellare dei piccoli dischetti, dei medaglioni appunto, che dovranno contenere il ripieno. Inserire al centro di ogni disco i funghi e richiudere il disco su sé stesso. Schiacciare leggermente per modellare nuovamente la forma di medaglione. Friggere in padella con 3 cucchiai d’olio. Far rosolare su entrambi i lati e servire caldi. Il risultato sarà eccezionale. Provare per credere.

Se “Ricetta semplice dei medaglioni di patate e funghi per appetitosi momenti di gusto” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Medaglioni di zucchine e scamorza, fantasie filanti pronte in pochi minuti“.