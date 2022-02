Trovare il contorno giusto per le pietanze non è sempre così facile come sembra. Scegliere tra gli alimenti, quello che più si sposa con il nostro secondo di carne o di pesce potrebbe diventare un’impresa davvero ardua. Inoltre, non serve solo capire qual è il più adatto, perché anche la preparazione dell’alimento scelto è fondamentale per la buona riuscita dell’intero piatto.

Tra le numerose opzioni possibile, le patate sono sempre una garanzia. Fritte o al forno, arricchiscono il menù in modo semplice ma sempre goloso. Inoltre, non tutti sanno che si possono cuocere anche senza olio e senza utilizzare la friggitrice ad aria. Ecco, il trucchetto da copiare subito.

Con le patate, poi, si possono creare delle prelibatezze davvero appetitose. Come questi medaglioni di patate e funghi, talmente buoni da far venire l’acquolina in bocca.

Questa sera, il menù di ProiezionidiBorsa suggerisce una ricetta facile, anzi facilissima. Ecco il contorno facilissimo che si prepara in 10 minuti.

Ingredienti

500 g di patate;

1 spicchio d’aglio;

1 rametto di rosmarino;

circa 1 cucchiaio di origano;

ciuffetto di prezzemolo;

2 foglie di salvia;

1 cucchiaino di paprika;

farina di mais q.b.;

sale e olio q.b.

Ecco il contorno facilissimo per accompagnare i secondi di carne e pesce con delle patate al forno preziose come l’oro. Procedimento

Dalla lista degli ingredienti si può intuire facilmente che il segreto di questa ricetta sono le spezie. Ovviamente, anche la qualità delle patate farà la differenza. Si consiglia di preferire quelle a pasta gialla, in genere più sode e compatte.

A questo punto, lavare e sbucciare le patate. Dopo averle fatte scolate, tamponare con un foglio di carta assorbente e poi tagliarle a spicchi.

Adagiare le barchette di patate in una pirofila e salare. Poi, aggiungere anche la farina di mais e l’aglio tritato finemente. Mescolare e unire anche tutte le spezie.

Successivamente, aggiungere anche un filo d’olio e mescolare ancora per amalgamare tutti i sapori. Ed ora, non ci resta che procedere con la cottura. Infornare e far cuocere alla temperatura di 200° C per circa 20 minuti.

Quando le barchette appariranno dorate sarà il momento giusto per toglierle dal forno. Da servire ben calde, queste semplici patate al forno arricchiscono tutti i piatti, ma sono perfette anche da sole. Inoltre, si possono anche modificare le spezie a piacimento. Insomma, da provare assolutamente!