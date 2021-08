Viviamo in un Mondo purtroppo sempre più inquinato. Il surriscaldamento globale e le numerose forme di inquinamento sono un male per noi e per il Pianeta in cui viviamo.

Ovviamente nessuno di noi può risolvere il problema di fondo. Di certo però, ognuno, nel suo piccolo, può dare il proprio importante contributo.

Pressoché ovunque, la raccolta differenziata è ormai una prassi consolidata che rientra nella quotidianità di tutti. E questa è già un’ottima cosa.

Non tutti però la eseguono in maniera scrupolosa. Non sempre si tratta di pigrizia o negligenza. Spesso infatti ci sono delle situazioni equivoche che ci inducono a commettere involontariamente errori anche grossolani. Nel caso della plastica, abbiamo visto in un precedente articolo quali sono gli errori banali da evitare per riciclarla.

L’onnipresenza della plastica nella nostra vita quotidiana

La plastica è un materiale diffusissimo nella vita quotidiana.

Proviamo a farci caso: siamo letteralmente circondati da vaschette e contenitori in plastica. Di ogni forma e dimensione. Con o senza coperchio.

Al supermercato, frutta e verdura già confezionate si presentano in comode vaschette rettangolari, in genere trasparenti e di medio spessore, poi avvolte con della pellicola alimentare.

Data l’importanza di frutta e verdura, si tratta di prodotti che tutti acquistiamo e consumiamo più o meno quotidianamente. A tal proposito abbiamo infatti visto che per prevenire alcuni tumori è utile mangiare più spesso questa frutta e verdura.

Ciò si traduce in un giornaliero scarto di plastica. Proprio per questa presenza così “importante” della plastica, oltre a sapere dove e come buttarla, è bene sapere che la possiamo anche riutilizzare. Stiamo per vedere qualche idea.

Davvero geniali queste utilissime idee per riutilizzare le vaschette di plastica

Nella dispensa della cucina

Le vaschette di frutta e verdura sono perfette come piano d’appoggio “salva goccia” nella dispensa. Sono infatti comodissime per appoggiarvi le bottiglie di olio e di aceto lungo le quali spesso scorrono goccioline di prodotto che va inevitabilmente a sporcare il ripiano del nostro mobile.

Sempre per il medesimo scopo, possiamo sistemare le nostre vaschette in frigorifero per appoggiarvi dentro vasetti di sottaceti, sottoli, olive, maionese e salse varie già aperti.

Si tratta anche di un modo strategico per tenere in ordine prodotti tra loro simili. Per questo possiamo riunire all’interno della medesima vaschetta anche i vasetti di spezie e/o di erbe aromatiche essiccate tipo origano o rosmarino.

Sotto il lavandino della cucina

Per lo stesso principio sopra descritto, possiamo sistemare le vaschette di plastica nell’armadietto sotto il lavello. Potremo così appoggiarvi il detersivo dei piatti e l’eventuale prodotto per la pulizia dell’acciaio.

Direttamente sul lavello o sullo sgocciolatoio, una vaschetta piccola di plastica (tipo quella della ricotta o del formaggio fresco spalmabile) è utilissima per riporvi spugne e pagliette.

Nel mobile del bagno

Shampoo, bagnoschiuma e balsamo. Ma anche prodotti per l’igiene e la pulizia del wc, l’anticalcare e il detersivo per pulire i sanitari. Anche in questo caso, si tratta di flaconi e contenitori sui quali spesso, dopo l’utilizzo, colano gocce di prodotto che vanno a depositarsi sul ripiano su cui sono appoggiati, rendendolo appiccicoso e talvolta addirittura rovinandolo. Ecco così che anche in questo caso le vaschette di plastica diventano un perfetto appoggia detersivi.

Teniamo dunque a mente questi consigli la prossima volta che stiamo per gettare via qualche vaschetta di plastica. Infatti, sono davvero geniali queste utilissime idee per riutilizzare le vaschette di plastica.