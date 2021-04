Le confezioni in tetrapak costituiscono la maggior parte dei rifiuti di qualunque famiglia. Basti solo pensare ai cartoni del latte. Una famiglia media composta da 3 o 4 persone ne butterà una al giorno solo per la classica colazione all’italiana con latte e caffè. Ma di tetrapak non sono fatti solo i cartoni del latte, pensiamo anche ai brik di succhi di frutta e a quelli piccoli che contengono panna e besciamella. Insomma, possiamo dire di essere praticamente circondati da questo tipo di confezioni, che tra l’altro creano sempre enormi dubbi quando li dobbiamo gettare (nella carta, nella plastica o nell’indifferenziata!).

In questo periodo in cui siamo costretti a trascorrere sempre più tempo in casa, anche i nostri bimbi non sanno più come passare il tempo. È l’occasione giusta per stimolare la loro fantasia e metterli alla prova con i giochi di una volta in cui servono solo creatività e un po’ di manualità. Ecco perché dopo aver letto questo articolo non butteremo mai più i cartoni di latte e i nostri bambini impazziranno dal divertimento.

Cosa ci occorre

Le idee per riciclare i cartoni di latte o succhi di frutta richiedono solo manualità e tanta fantasia. Come attrezzatura serve davvero poco:

a) un paio di forbici;

b) colla o nastro adesivo;

c) colori a tempere;

d) pennelli;

e) carta per rivestire.

Rovesciamo in orizzontale un cartone da 1 litro e otteniamo la base per poter realizzare delle navi, delle barchette o degli autobus. Vediamo come.

Barche

Per le barchette dovremo eliminare il lato superiore della nostra confezione per creare il vano dove far alloggiare marinai o pescatori, e dove inserire un’asticella per attaccarci la vela. Dopo aver rivestito la nostra struttura di base con della carta bianca (o color neutro), potremo iniziare a personalizzare la nostra imbarcazione.

Gli stili tra cui scegliere sono davvero tanti: dalla classica barchetta in stile marinaro (giochiamo sulle righe bianche e blu o bianche e rosse) all’imbarcazione più aggressiva e minacciosa dei pirati (via libera al colore nero e ai teschi).

Navi

Per realizzare invece una grande nave da crociera, il grosso del lavoro è più che altro di tipo artistico: via libera quindi a tutte le decorazioni del caso per ricreare oblo e scialuppe di salvataggio. E infine, non dimentichiamo di applicare sulla sommità alcuni tubi di carta igienica che ci serviranno per fare i camini fumaioli.

Autobus

Utilizzando un altro genere di decorazione, possiamo trasformare i nostri cartoni di tetrapak in coloratissimi autobus, ad esempio un simpatico scuolabus. Basta dipingere la struttura di giallo. Scrivere in rossa “Scuolabus” e disegnare tanti finestrini con altrettanti bambini felici di andare a scuola!

Oggi noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato l’occasione per limitare i rifiuti e far divertire i nostri figli a costo zero, perché dopo aver letto questo articolo non butteremo mai più i cartoni di latte e i nostri bambini impazziranno dal divertimento!