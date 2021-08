Tantissime persone collegano l’attività fisica al dimagrimento e alla tonificazione. E cercano allenamenti che possano rendere il corpo più atletico. Per esempio, molti hanno scoperto che questi esercizi da fare per soli 3 minuti al giorno renderanno i nostri glutei tonici e sodi. Poco sforzo e risultato ottimale, ovviamente accompagnato da una sana alimentazione e da un’idratazione adeguata.

E poi ci sono coloro che tentano in tutti i modi di sfuggire agli allenamenti e seguono consigli che a primo impatto possono sembrare bizzarri ma che sono supportati da prove scientifiche. Basti citare il nostro precedente articolo “Un bicchiere di vino rosso al giorno equivale a un’ora di palestra, dipende tutto dall’orario in cui lo bevi” per avere qualche informazione in più a riguardo se odiamo lo sport e amiamo il nostro divano e questa bevanda. Ma l’esercizio fisico non è fatto solo per dimagrire o tonificare. Infatti, può avere tanti altri vantaggi per il nostro corpo che forse non tutti ancora conoscono. E uno nello specifico ci interesserà in modo particolare.

Possiamo avere questo incredibile beneficio totalmente inaspettato con una semplice camminata di solo mezz’ora

C’è un problema che sicuramente accomuna più persone di quelle che possiamo pensare. Si tratta della stitichezza. Quando questo tipo di disturbo colpisce, si può provare un forte senso di disagio e gonfiore. E di certo non è piacevole trascorrere la giornata con una tale sensazione addosso. Per tentare di eliminare il problema si può puntare su alcuni cibi. Nel nostro articolo “Ne basteranno pochi cucchiai a cena per dire per sempre addio alla stitichezza”, per esempio, forniamo proprio un consiglio in merito. Ma i tentativi di fermare la stipsi non si possono fermare semplicemente alla tavola. Infatti, c’è qualcos’altro che potremmo fare per eliminare il problema. E si tratta proprio di camminare (e ovviamente fare attività fisica in generale, rispettando i limiti del nostro corpo e seguendo consigli di specialisti). Infatti, il movimento aiuta a risolvere questo tipo di problema, perché di conseguenza fa muovere anche l’intestino.

Come possono essere correlate stipsi e camminata e quali sono gli effetti che potremo riscontrare sul nostro corpo

La Fondazione Veronesi dà alcuni consigli in merito. Soprattutto, si indicano i cibi e il tipo di alimentazione che si dovrebbe avere per cercare di eliminare il problema della stipsi. Ed essendo una situazione che può creare forte disagio e problemi all’organismo, è giusto trovare il modo di risolverla il prima possibile. Dunque, alcuni cibi ci possono sicuramente aiutare, come quello indicato nell’articolo sopracitato. Ma anche il movimento sarà importante per ripristinare il corretto funzionamento intestinale. E, come indicato dalla Fondazione, camminare per circa mezz’ora al giorno può davvero fare la differenza, perché favorisce la peristalsi intestinale e, di conseguenza, consente all’intestino di compiere il suo dovere più facilmente.

Ovviamente, ci sono delle alternative alla passeggiata. Ma con la bella stagione ancora in corso e le serate fresche d’estate, perché non scegliere questa opzione rilassante e benefica. Ora che sappiamo che possiamo avere questo incredibile beneficio totalmente inaspettato con una semplice camminata di solo mezz’ora, dovremmo davvero metterci alla prova. Potremmo scoprire che una corretta alimentazione e un’attività fisica così leggera potrebbero aiutarci ad eliminare il problema. Ovviamente tutto ciò se non si soffre di dolori articolari o di altri disturbi. Proprio per questo, è sempre meglio consultare prima il proprio medico curante che, conoscendoci a fondo, potrà trovare la strada giusta per noi e darci il consiglio adeguato.