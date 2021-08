Tutti coloro che non possiedono il pollice verde, spesso, rinunciano in partenza all’acquisto di piante e fiori.

Questo senza sapere che esistono piante capaci di sopravvivere anche in mano a persone non particolarmente appassionate al mondo verde.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In alcuni precedenti articoli si era trattato di una pianta perfetta per ricoprire il pergolato. Oggi, invece, si scriverà della Saintpaulia, pianta perfetta come regalo per chi non ha un particolare pollice verde.

Come per ogni pianta anche in questo caso ne esistono diverse varietà, ci si concentrerà maggiormente sulla Saintpaulia Jonantha, più diffusa.

Ecco la pianta sorprendente da coltivare in autunno per fioriture abbondanti e durature

La Saintpaulia è una pianta di piccole dimensioni caratterizzata da deliziose foglie vellutate a forma di cuore e da una abbondante fioritura.

I fiori di questa pianta sono cerosi e di colori che variano dal bianco al viola, rosa o blu. In alcuni, rari, casi potranno essere multicolori o multipli.

Come si scriveva in precedenza le piccole dimensioni la rendono perfetta per spazi ridotti. Il vaso dovrà avere un diametro massimo di trenta centimetri e circa quindici centimetri di altezza.

Nonostante sia molto piccola è una pianta perennemente fiorita e questo la rende molto scenografica. Ecco, quindi, la pianta sorprendente da coltivare in autunno per fioriture abbondanti e durature.

Inoltre, è una pianta molto economica facile da reperire anche nei supermercati a prezzi irrisori che variano dai 2 ai sei euro.

Cura

La Saintpaulia è una pianta che ama particolarmente l’umidità e i luoghi luminosi. Perfetta per un’esposizione a sud o ovest avendo cura di spostarla dalla finestra durante il periodo estivo. Infatti non ama i raggi diretti del sole che potrebbero danneggiare le foglie.

Per una fioritura continua la pianta dovrà vivere a temperature costanti tra i venti e i venticinque gradi. In ogni caso la temperatura non dovrà mai scendere al di sotto dei tredici gradi. Il freddo, infatti, rovinerà la pianta e danneggerà anche l’apparato radicale.

Le annaffiature dovranno essere regolari ma non troppo abbondanti. Le foglie carnose contengono una piccola riserva di acqua ma si afflosceranno rapidamente se non si procede con l’annaffiatura.

Si consiglia di bagnare la pianta per immersione lasciando il vaso per qualche minuto nell’acqua. Meglio utilizzare acqua decalcificata o piovana.

In seguito sistemare nel sottovaso con delle palline di argilla espansa o ghiaia che favoriranno l’umidità. Attenzione a non bagnare le foglie durante le operazioni di annaffiatura.

Da maggio a settembre potrà essere sistemata all’esterno ma sempre al riparo dai raggi diretti del sole e dalla pioggia.

Nel periodo invernale la Saintpaulia dovrà essere tenuta lontana dalle fonti di calore. Inoltre, attenzione ai colpi di freddo dovuti a correnti di aria che potrebbero rovinarne il fogliame.