Effettuando l’accesso al catalogo di Netflix, spesso si viene colti da un senso di smarrimento di fronte all’enorme quantità di contenuti che è possibile guardare. Avendo l’imbarazzo della scelta, quindi, molte volte si perde un sacco di tempo nel cercare qualcosa che faccia al caso nostro.

Tuttavia, esiste un modo per evitare questo problema e facilitare la scelta. Infatti, nella homepage di Netflix vi è anche una sezione dedicata alle 10 serie TV più viste in Italia in un dato periodo. Sfogliando questa sezione, a volte, si riescono a trovare delle chicche davvero interessanti e che magari avevamo dato per scontate fino a quell’ora.

Attualmente, oltre ai grandi classici come “Ozark”, “Élite”, “Bridgerton” e “Young Sheldon”, le persone stanno impazzendo per una nuova serie TV. Stiamo parlando di “Le 7 vite di Léa”.

In questo articolo vedremo brevemente di cosa si tratta e perché sta riscuotendo così tanto successo.

Questa serie TV è già nella top 10 delle più viste in Italia ed è un capolavoro che ci terrà incollati allo schermo

“Le 7 vite di Léa” è una serie TV uscita lo scorso 28 aprile 2022, ispirata al romanzo “7 giorni 7 vite” di Nataël Trapp. La protagonista è Léa, una diciassettenne in piena crisi esistenziale che vuole abbandonare gli studi e che non trova molto supporto dai genitori.

L’avventura vera e propria, però, comincia dal momento in cui, durante una festa, trova i resti di un cadavere nascosto nella sabbia. Il giorno seguente, la ragazza si ritroverà catapultata nel 1991 nel corpo di un ragazzo di nome Ismaël.

Dopo una prima fase di smarrimento, nel quale pensa di essere immersa in un sogno, o sotto l’effetto di qualche droga, Léa fa una scoperta sconcertante. Infatti, vivendo la vita di Ismaël, Léa incontrerà sua madre Karine e suo padre Stephane, entrambi diciassettenni.

Questo viaggio nel tempo, però, non si ferma soltanto ad Ismaël. Infatti, la giovane ragazza, nei giorni successivi, si risveglierà nei corpi di altri 7 ragazzi/e.

Grazie a queste esperienze, Léa riuscirà a capire non solo l’identità del cadavere ed il perché della sua morte. Infatti, comprenderà anche più a fondo i suoi genitori, disvelando anche i motivi della loro crisi coniugale. Insomma, questa serie TV è già riuscita a scavalcare le classifiche e non per caso.

Infatti, la trama avvincente e l’idea di base molto azzeccata la rendono una serie TV da aggiungere ai preferiti e da guardare il prima possibile.

