Camuffare piccoli difetti come la mancanza di capelli o semplicemente completare un look già perfetto è più semplice con il cappello giusto. Questo accessorio troppo spesso sottovalutato è, invece, una potentissima arma in ogni beauty look.

Il motivo è semplice: il cappello completa ogni outfit, aggiungendo quel dettaglio in più che fa la differenza tra un look perfetto e uno strabiliante. In questa selezione, ecco 10 sensazionali cappelli trendy della stagione 2021 e fortunatamente alcuni li conosciamo già, perché ritornano dal passato.

In ogni collezione moderna c’è sempre qualche contaminazione vintage, proprio come questo capo da rispolverare perché popolarissimo tra le ragazze e sensazionale sulle adulte.

Nella classifica dei più bei cappelli del momento, il primo modello arriva direttamente dal passato. Si tratta del modello in feltro con falda larga. Esso è il classico cappello con visiera circolare e fascia tono su tono. In questo inverno è da considerare nella variante color viola melanzana, super chic per ogni ora del giorno.

Il secondo modello è il berretto in lana color avorio, da portare sul cappotto cammello e da abbinare alla maxi-sciarpa dello stesso colore. Non solo caldo, ma pure super alla moda!

Non tutti amano il cappotto nella stagione fredda, per cui urge trovare un’alternativa da abbinare al piumino. In questo caso la scelta non può non ricadere sul berretto sportivo con visiera scamosciato.

E non finisce di certo qui

Altri due modelli sono il cappello da pescatore e il berretto oversize a coste. Il primo è ormai famosissimo, ma quest’anno riaffiora con qualche dettaglio in più. Si tratta del tessuto trapuntato ed “effetto piumino”, proposto da numerosi Brand come Zara. Il berretto a coste oversize è la giusta scelta, invece, in abbinamento a maglioni girocollo e jeans straight.

E come non menzionare in questa lista anche il basco? Esso incarna perfettamente questo meraviglioso stile del momento per non passare inosservate.

Ma torna di moda anche la coppola, un modello del passato che indossavano principalmente i nostri nonni o i genitori. Bellissimo sulle donne perché conferisce una sensualità velata.

Tra i nuovi modelli anche il Baker Boy, il basco con la visiera da abbinare a look più formali.

Gli ultimi due modelli sono il copricapo elegante e il cappello colbacco. Il primo è perfetto per le occasioni importanti, il secondo per le giornate più fredde.

Ed ecco anche 5 maglioni su cui investire per il prossimo inverno che stanno facendo impazzire tutte.