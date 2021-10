Chi ha detto che “economico” non può essere sinonimo di “divertente”? Il periodo invernale è sempre più vicino e molti amanti dei paesaggi montani scelgono destinazioni d’alta quota per passare le vacanze.

Quindi armiamoci di guanti e scarponi e scopriamo insieme come puntare al risparmio per chi opta per una settimana bianca in questi luoghi all’insegna di relax e divertimento.

Prima pensiamo all’occorrente

Chi ormai è un esperto “montanaro” certamente avrà poco bisogno di questa mini-guida, ma se qualcosa è sfuggito? Invece, chi si avvicina per la prima volta a questo mondo tutto bianco, troverà sicuramente utili i seguenti consigli:

abbigliamento – scindere tra quello che serve per sciare e quello che serve per gli altri momenti è sicuramente importante. Per quando si va a sciare non deve mai mancare la biancheria termica, una felpa in pile, guanti termici ed impermeabili, sciarpa, cuffia con paraorecchie, tuta da sci, giaccone, scarponi da neve e occhiali appositi per sciare. Per i momenti in cui non si scia invece il consiglio è comunque di vestirsi a “cipolla” in quanto negli hotel, o baite montane, fa sempre molto caldo mentre fuori l’escursione termica è notevole;

attrezzatura – se si è novizi si può pensare di affittare tutto in loco ed in caso scegliere poi di acquistare tutto l’occorrente se diventerà un nostro appuntamento fisso. Avere attrezzatura propria inciderà di molto sul risparmio, ma se si decide per il noleggio il consiglio è quello di farlo a lungo termine. Infatti, noleggiare per tutta la settimana, anziché giornalmente, si noterà un bel risparmio a conti fatti;

accessori – non è che se non si è al mare il sole non scotta. Anzi, forse anche di più. È quindi essenziale portare con sé crema protettiva solare, balsamo labbra con protezione totale dai raggi UV, e crema per mani anti-screpolature da freddo. In casi d’emergenza tenere anche un lenitivo, post esposizione da sole, può tornare sempre utile.

Sicuramente per risparmiare non dobbiamo guardare troppo in là, quindi località estere bisogna togliercele proprio dalla testa. Questo, però, non significa che la nostra amata Italia non sia altrettanto fantastica. Inoltre, soprattutto dopo questo periodo deleterio per il turismo, molte località turistiche stanno creando pacchetti convenienza.

Come primissima cosa per risparmiare fino al 20% è quella di scegliere quelle strutture che forniscono offerte low cost con skipass incluso. Fra i luoghi più economici ma pur sempre bellissimi ci sono senza dubbio:

San Martino di Castrozza in Trentino;

Roccaraso in Abruzzo;

Frontignano di Ussita nelle Marche;

Laceno in Campania;

Riserva Bianca in Piemonte

Polsa di Bretonico in provincia di Trento

Ultimi consigli di risparmio

Per abbattere ulteriormente i costi di permanenza, prenotare con largo anticipo o in last minute ci permetterà di abbassare notevolmente la spesa complessiva finale. Inoltre, se si viaggia con dei bambini, molte strutture offrono pacchetti all inclusive con bambini fino ad una certa età gratis.

Ricordiamoci che le regole per viaggiare sono cambiate e le località sciistiche non ne sono esenti. Quindi Green pass alla mano e buon divertimento!